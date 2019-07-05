عرض جورج حبيقة.. طيور تحلق بأناقتها في سماء باريس

من العروض اللافتة ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية، نذكر عرض المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة الذي استوحى إطلالات مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين من الطيور الاستوائية. فالقصّات والألوان والتطريزات واستعمال الريش من الفساتين وصولاً إلى الأحذية والحقائب، كلها تفاصيل استحضرت هذه الطيور بألوانها المشرقة وأناقتها الطبيعية.

استلهم حبيقة من الرقصات الاستثنائية التي تقوم بها هذه الطيور خلال طقوس التزاوج. وقد وجد لها صدى في مخيّلته وترجمها على شكل إطلالات فاخرة في التصميم والتنفيذ. شكل الإيقاع الجوي لهذه الرقصات مصدر وحي وابتكار لإطلالات تزيّنت بتطريزات رقيقة وريش تلوّن بتدرجات مشرقة. وقد واكبتها ياقات تميّزت باستدارتها الحسيّة وبزخرفات ملوّنة.

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تفاصيل من الريش الطليق حدّدت بإشراقها مناطق الكتفين والصدر لتستحضر أناقة هذه الكائنات الطائرة، بينما بدت التكسيرات التي ظهرت على القماش الفاخر أشبه بأجنحة قزحيّة تتمايل بحيويّة ورشاقة. ركّز المصمم على استخدام تطريزات استلهمت قوة تعبيرها من تفتّح الأزهار. وقد انتشرت هذه الزخارف على خامات رقيقة وشفافة ساهمت في إبرازها ألواناً قويّة.

هذا التعبير الشعري عن جماليات الطبيعة برز أيضاً على أقنعة مطرزة بأحجار ملونة، وأحذية شكلت إطاراً لزهرات مصنوعة من أورغنزا الحرير، وحقائب فريدة زيّنها الريش الملون.

وقد كشفت الأزياء والأكسسوارات عن عمل يدويّ متقن تم تنفيذه في مشاغل دار جورج حبيقة. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات مجموعة جورج حبيقة من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.