مجموعة من الأزياء الرجالية الخاصة بالرحلات من "ديور"

اهتم كيم جونز، المدير الإبداعي لأزياء Dior الرجالية، بالتركيز على عنصر الخياطة المتقنة في مجموعته من أزياء رحلات 2020 التي قدمها مؤخراً.

وحملت هذه المجموعة لمسات من الخياطة الراقية رغم أن الطابع "الكاجوال" تجلى بشكل بارز فيها، فقد رصدنا لمسات من الساتان على بعض البدلات، كما لفتنا استعمال "البروشات" المزينة بأحجار براقة تشبه الماس في بعض الإطلالات. ولكن ظهر فيها أيضاً طابع "أناقة الشارع"، أو ما يُعرف بالـ"Streetwear"، الذي عمل جونز وسواه من المصممين الشباب على إدخاله إلى دور الأزياء الفاخرة.

34 إطلالة تضمنتها هذه المجموعة، غلبت عليها الألوان الحيادية، مثل الأسود، والرمادي، والأبيض، والبيج مع لمسات خجولة من الأزرق السماوي والأصفر في الأزياء والأكسسوارات.

لدى التحضير لهذه المجموعة، عاد جونز إلى إرث دار Dior العريق واستعاد حب مؤسسها السيد ديور للطبيعة، كما استحضر حديقته في قرية "غرانفيل في "النورماندي" الفرنسية التي ما زالت حتى اليوم مقصداً للسياح. وهو استلهم أيضاً من اهتمام السيد ديور بالفنون وافتتاحه لصالة عرض فنية قبل إطلاق أزيائه الخاصة في العام 1946.

استطاع جونز أن يجمع بين شغفي السيد ديور، أي الطبيعة والفن، في مجموعة من الأزياء الرجالية الخاصة بالرحلات. وقد طلب من الفنان البريطاني أليكس فوكستون أن ينفذ رسومات من وحي الطبيعة استُعملت طبعاتها لتزيين القمصان، والسترات، والسراويل، وحتى البدلات. كما رصدنا بعض اللمسات المبتكرة التي دخلت حتى على الأزياء الكلاسيكية فبدت المعاطف متعددة الأطوال وخضعت قصات البدلات إلى تعديلات لافتة.

تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Dior الخاصة برحلات 2020.