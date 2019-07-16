هكذا تخفي مشكلة البطن البارز بسرعة وسهولة

مشكلة البطن البارز ليست حكراً على النساء اللواتي يعانين من السمنة، ولكنها قد تظهر أيضاً لدى من يعانين من زيادة طفيفة في الوزن. أما إخفاء هذه المشكلة فممكن وسهل باعتماد الخطوات التالية:

- اعتماد السراويل ذات الخصر المرتفع التي تغطّي البطن وتخفي عيوب هذه المنطقة، كما تجعل القوام يبدو ممشوقاً.

- اختيار "التوبات" المصنوعة من خامات انسيابيّة وبقصّات لا تلتصق بالجسم. ابتعدي عن الليكرا والأنسجة المطاطية والخامات السميكة. واختاري أنسجة طبيعيّة كالقطن، والكتان، والحرير ذات قصّات مريحة على أن يصل طول التوب إلى مستوى الوركين.

- تُشّكل الأثواب الملفوفة التي يُطلق عليها اسم Wrap dress خياراً مثالياً لإخفاء مشكلة البطن البارز. فهي تخفي عيوب هذه المنطقة وتبرز المنطقة الممتدة من العنق إلى الخصر.

- تساعد الفساتين ذات القصات المستقيمة البعيدة قليلاً عن الجسم في إخفاء البروز في منطقة البطن. وهي مثالية لأيام الحر في فصل الصيف على أن يتمّ اختيارها بألوان مشرقة لإطلالة حيويّة.

- تشكّل الأزياء المستوحاة من طراز العباية الشرقيّة وسيلة فعّالة لإخفاء عيوب منطقة البطن، فقصاتها الواسعة مريحة وأنيقة على السواء. وقد رأيناها لدى العديد من المصممين العالميين في مجموعات رحلات 2020.

- تساعد الأزياء المطبّعة والمخططة بالطول على إخفاء البروز في منطقة البطن كونها تجذب الانتباه إلى الطبعات التي تزيّن القماش وتخفي العديد من عيوب الجسم.

- يُعتبر معطف الترنش قطعة كلاسيكيّة وأساسيّة في خزانة معظم النساء. وهو مفيد جداً في إخفاء أي بروز في البطن دون أن يزعج الحركة أو يشكّل ثقلاً على الكتفين.

- يساعد اعتماد البدلة الأحاديّة اللون في تمويه العديد من عيوب الجسم ومنها مشكلة بروز البطن التي تختفي بفعل وجود السترة. كما يشكّل اللون الموحّد للإطلالة خدعة بصريّة تساهم كثيراً في هذا المجال.

- تعمل قصة "البيبلوم" التي تتخذ شكل كشكش يغطي البطن في إخفاء عيوب هذه المنطقة. ويمكن اعتمادها في الأثواب، والتايورات، والتوبات مع تحديد الخصر بحزام يتناسق مع الأزياء.