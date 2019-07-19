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هذه هي ساعة رواد الفضاء.. من 1969 وحتى اليوم

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
رائد الفضاء باز ألدرن خلال رحلة أبولو 11في 20 تموز 1969 وفي يده ساعة أوميغا سبيدماستر
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في الذكرى الخمسين على انطلاق أول رحلة فضائيّة نقلت بنجاح الإنسان إلى سطح القمر، يحتفل العالم بإنجاز إنساني وعلمي كان محرّكه طموح كبير لاستكشاف الفضاء الخارجي الشاسع.

الإكسسوار الوحيد الذي رافق رواد الفضاء في هذه الرحلة وفي العديد من الرحلات الفضائيّة التي سبقتها وتلتها، كانت الساعة التي تربطهم بالتوقيت الزمني الذي يعتمده سكّان الأرض.

رائد الفضاء سكوت كاربنتر في مركبة أورورا7خلال العام 1962 وهو يرتدي ساعة بريتلينغ نايفي تايمر رائد الفضاء سكوت كاربنتر في مركبة أورورا7خلال العام 1962 وهو يرتدي ساعة بريتلينغ نايفي تايمر

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ساعة Omega Speedmaster هي التي رافقت رواد الفضاء الذين كانوا أول من حطّ على سطح القمر في العم 1969. وهي كانت حينها بطرازها الميكانيكي وحركتها التقليديّة. ولم يتمّ إخضاعها لأي تعديل يناسب هذه الرحلة سوى من حيث السوار المطاطي القابل للوضع فوق بدلة رواد الفضاء.

وقد بقيت ساعات Speedmaster هي المرافقة لرواد الفضاء طوال برنامج Apollo للرحلات الفضائيّة، خاصةً بعد الأبحاث التي قامت بها وكالة الفضاء الأميركية والتي أظهرت أن الساعات الحديثة المزودة بشاشات "إل. سي. دي" وبطاريات ليتيوم لا تتناسب مع الظروف في الفضاء الخارجي.

وقد بقيت ساعات Speedmaster منذ ذلك حين وفيّة لأجواء الفضاء وروّاده رغم العديد من التطورات التي خضعت لها في الشكل والمضمون.

رائد الفضاء والتر شيرا أثناء التدريبات على الرحلات الفضائية في1968 بمركز كينيدي للفضاء وفي يده ساعة أوميغا سبيدماستر رائد الفضاء والتر شيرا أثناء التدريبات على الرحلات الفضائية في1968 بمركز كينيدي للفضاء وفي يده ساعة أوميغا سبيدماستر
رائد الفضاء جاك سويغرت أثناء التحضير لإنطلاق رحلة أبولو13 في 1970 وفي يده ساعة أوميغا رائد الفضاء جاك سويغرت أثناء التحضير لإنطلاق رحلة أبولو13 في 1970 وفي يده ساعة أوميغا

ساعات Tag Heuer قامت أيضاً برحلات فضائية، فرائد الفضاء كول جون غلين ارتدى إحداها خلال رحلة قام بها إلى الفضاء الخارجي. وهذه الساعة موجودة حالياً في متحف Smithsonian National Air and Space Museum.

رائد الفضاء جون غلسين في 1971 وهو يرتدي ساعة تاغ هوير ستوب واتش رائد الفضاء جون غلسين في 1971 وهو يرتدي ساعة تاغ هوير ستوب واتش

وفي العام 1962، قام رائد الفضاء Scott Carpenter بالدوران حول الأرض في رحلة فضائية، وكان يرتدي ساعة Breitling Navitimer بعد إجراء تعديلات عليها لتناسب ظروف الفضاء الخارجي.

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