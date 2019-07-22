جنيفر لوبيز تكشف عن مصممها العربي المفضّل

تُعتبر جنيفر لوبيز إحدى أشهر نجمات هوليوود. وهي معروفة بأناقتها اللافتة على البساط الأحمر، مما خوّلها الحصول على جائزة "أيقونة الموضة للعام 2019" التي يقدّمها مجلس مصممي الأزياء في أميركا. وجعل الجمهور يتابع إطلالتها بشغف.

يتمنى معظم المصممين العالميين أن ترتدي جنيفر إطلالة من توقيعهم، ولكن من هو مصممها المفضل؟ الإجابة عن هذا السؤال وردت مؤخراً خلال مقابلة مصوّرة.

تحتفل جنيفر هذا العام بعيد ميلادها الخمسين. وقد قررت بهذه المناسبة أن تقوم بجولة عالميّة تحمل عنوان My Party World Tour، وستقدّم إحدى حفلاتها في مصر خلال شهر آب/أغسطس المقبل.

في إطار الترويج لهذه الجولة، ظهرت لوبيز في إحدى المقابلات المصوّرة، وأعلنت رداً على سؤال طُرح عليها أن مصمم أزيائها المفضّل هو اللبناني زهير مراد الذي ارتدت من أزيائه مرات عديدة على المسرح وفي مناسبات البساط الأحمر. وصرّحت جنيفر أنها تعرّفت على عمله منذ عدة سنوات من خلال عرض له رأته على قناة "فاشن تي في" في العام 2010. وهي حرصت حينها على البحث عنه لترتدي من أزيائه في حفل Met Gala الذي يُعتبر أحد أشهر المناسبات السنويّة في عالم الموضة.

نشر المصمم مراد على صفحته في موقع إنستغرام جزءاً من هذه المقابلة، التي كشفت خلالها لوبيز أيضاً أنه صمم أزياء جولتها الفنيّة الجديدة. وعلاقة لوبيز بالمصممين العرب لا تقتصر على تعاونها مع زهير مراد فقط، رغم كونه الأحب إلى قلبها، فقد رأيناها ترتدي تصاميم من توقيع إيلي صعب، ونيكولا جبران، ورامي قاضي في أكثر من مناسبة.