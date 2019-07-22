3 مستحضرات من أجل بشرة جميلة

الحصول على بشرة جميلة وخالية من العيوب لا يرتبط بعدد المستحضرات التي نستعملها للعناية بها، ولكن باختيار المستحضرات المناسبة. تعرّفوا على نصائح الخبراء في هذا المجال، واكتشفوا كيف يمكن الاكتفاء باستعمال 3 مستحضرات يومياً فقط للحفاظ على بشرة مشرقة مهما اختلف نوعها.

- بشرتكِ جافة:

تكون البشرة الجافة عادةّ رقيقة وفاقدة للحيوية في بعض الأحيان. وهي لا تعاني من مشكلة توسّع المسام ولكنها بالمقابل تواجه مخاطر الشيخوخة المبكرة.

للحفاظ على ليونة ونعومة هذه البشرة، ابدأي بتغذيتها من مرحلة التنظيف، وذلك باستعمال زيت منظّف أو بلسم منظّف غنيّ يساهم في إبطال المفعول الكلسي لمياه الصنبور.

في مجال العناية، تحتاج البشرة الجافة إلى صيغ غنيّة تحتوي على الزيوت أكثر من الماء مما يترك على سطحها طبقة رقيقة حامية تحول دون تبخّر الرطوبة عن الجلد.

اختاري لها كريم نهار حاميا غنيا بالسيراميدات والفيتامينات، وكريم ليل بصيغة زيتيّة مرطّبة ومغذّية. ولا تهملي ترطيبها بالعمق مرة أسبوعياً من خلال استعمال قناع مرطّب يحتوي على خلاصة زبدة الشيا، زيت الأرغان، أو زيت القمح.



- بشرتكِ مختلطة:

تعاني البشرة المختلطة من اللمعان على المنطقة الوسطيّة من الوجه فيما تبقى جافة على الخدين. وهي تحتاج في هذا المجال إلى عناية خاصة على الجبين، والأنف، والذقن.

اختاري لتنظيف هذه البشرة صيغة راغية غنيّة بالعناصر المطهّرة مثل "غلوكونات الزنك" و"سولفات النحاس". استعمليها صباحاً ومساءً حتى في حال عدم تطبيق الماكياج على البشرة، وذلك للتخلّص من الغبار والجزيئات الصغيرة التي تتراكم على سطحها وتختلط بالإفرازات الدهنيّة مما يتسبب بظهور الزوان والبثور.

في مجال العناية، استعيني بمصل يحتوي على خلاصة حمض الغليكوليك يُنعّم البشرة ويُخلّصها من الخلايا الميتة والبكتيريا المتراكمة على سطحها. طبّقي هذا المصل صباحاً ومساءً واستعملي بعده سائل مرطّب معالج للمعان البشرة يعمل على تنظيم إفرازاتها.

- بشرتكِ دهنيّة:

تكون البشرة الدهنيّة سميكة عادةً وتعاني من توسّع المسام كما تكون عرضة لظهور الشوائب عليها، وهي تشبه إلى حدّ كبير بشرة المراهقين. العناية بهذه البشرة صعبة نظراً لزيادة إفرازاتها الدهنيّة ومعاناتها من نقص في الماء، ولكن من حسن حظها أنها تشيخ بسرعة أقل من البشرات الأخرى.

اختاري لبشرتكِ الدهنيّة منظّفاً ينقّيها دون أن يكون قاسياً عليها حتى لا يولّد عدم توازن في تركيبتها. اعتمديه بصيغة ناعمة تأخذ شكل جل أو لوشن يعمل على الحدّ من لمعانها ولا يترك عليها طبقة دهنيّة بعد الاستعمال.

في مجال العناية، تحتاج هذه البشرة إلى الترطيب بالعمق دون زيادة الإفرازات الزهميّة على سطحها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استعمال مصل يؤمّن لها ما تحتاج من ترطيب بالإضافة إلى مستحضر عناية يخفف لمعانها.

- بشرتكِ ناضجة:

يؤدّي مرور الأيام إلى بعض الترهل في استدارة الوجه نتيجة فقدان الخلايا لمتانتها ولكتلتها الدهنيّة. وتصبح البشرة بحاجة إلى مستحضرات تساعد على شدّها وتنشيط آليّة تجدد خلاياها.

اختاري لتنظيفها صباحاً ومساءً مستحضراً بصيغة زيتيّة، أو بلسما ناعما يزيل الشوائب عن سطحها ويغذّيها في الوقت نفسه.

في مجال العناية، اختاري صيغاً تغذّي ألياف البشرة الناضجة مما يساعد على تمليسها وشدّها. أما الثنائي المثالي في هذا المجال فهو مصل يشدّ البشرة وكريم مضاد للشيخوخة يجمع بين مكوّنات دهنيّة وأخرى منشّطة لإنتاج الكولاجين.

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- بشرتكِ حسّاسة:

تكون البشرة الحساسة عرضة للشعور بعدم الراحة والوخز بالإضافة إلى ظهور الاحمرار عليها. وهي تتعرض بسهولة لظهور الخطوط والتجاعيد. لتهدئتها استعيني بمستحضرات عناية تنعّمها بالإضافة إلى كريم مرطّب يناسب طبيعتها فيغذّيها دون أن يكون قاسياً عليها.

ابتعدي عند تنظيفها عن الصيغ الراغية التي يحتاج شطفها إلى الماء، واستبدليها بحليب منظّف يُطبّق على كامل الوجه ويُدلّك بنعومة بأطراف الأصابع.

في مجال العناية، تجنّبي المكوّنات القاسية على البشرة مثل حوامض الفاكهة والفيتامين C التي لا تتحملها البشرة الحساسة جيداً. واختاري تركيبات تحتوي على الحمض الهيالوريني أو اليوريا. أما إذا كانت بشرتكِ عرضة للاحمرار، فاعتني بها بمصل مضاد للاحمرار يتمتع بمفعول مهدئ ويكون غنياً بخلاصة الشعير أو "السنتيللا أزياتيكا" ذات المفعول المجدد والمساعد على التآم الندبات في حال وجودها.