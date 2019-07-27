تحضّري للعيد بإخفاء علامات الإرهاق على وجهكِ

للحصول على إطلالة مشرقة في العيد، ننصحكِ أن تبدأي منذ اليوم باعتماد مجموعة من الخطوات الكفيلة بإخفاء وإزالة علامات التعب الظاهرة على بشرتكِ ونظراتكِ.

- لبشرة ملساء ومشرقة:

تساعد بعض الخطوات العمليّة السهلة واستعمال المستحضرات المناسبة في إعادة الحيويّة إلى البشرة التي تعاني من التعب.

• مكوّنات تعيد الاكتناز إلى الجلد:

يُشكّل الحمض الهيالوريني المكوّن المفضّل عندما يتعلّق الأمر بتمليس التجاعيد وإزالة علامات التعب عن البشرة، فاحرصي على توفّره في مستحضرات العناية اليوميّة التي تستعملينها. يمكنكِ الاستعانة أيضاً بمستحضرات غنيّة بالبيبتيدات التي تحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين والإلستين مما يساعد في تجديد إشراقها وشبابها.

• التدليك المملّس:

لتدليك منشّط للبشرة، قومي بحركات قرص متوسّطة الحدّة بين إصبعيّ الإبهام والسبابة من الأذن باتجاه أعلى الخدّين ومن زوايا الفم باتجاه الصدغين. ثم ضعي السبابتين على الجبين عند مكان تواجد تجعيدة الأسد وقومي بالضغط عليها بحركات تدليك دائريّة.

• قناع العسل المنشّط:

لتحضير قناع منشّط لبشرتكِ المتعبة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي وملعقة كبيرة من زبدة الشيا ذات المفعول المرطّب بالعمق. أضيفي إليها بين 10 و20 نقطة من زيت الماكاداميا المجدّد. نظّفي بشرتكِ وطبّقي عليها هذا القناع مباشرةً أو فوق قطعة من الشاش لتسهيل إزالته بعد ذلك. اتركي القناع بين 15 و20 دقيقة ثمّ اشطفيه بالماء البارد.

• استعيني بالماء البارد:

اغسلي وجهكِ بالماء البارد لإزالة علامات التعب عن بشرتكِ، فهي تخفّف من فقدان الحيويّة وانتفاخ الجفون كما تنشّط الدورة الدمويّة الصغريّة في البشرة. وهذا ما يجعلها أكثر إشراقاً بشكل فوريّ كما يساعد على انقباض مسامها المتوسّعة.

• حيلة ذكيّة:

استعيني بقناع جاهز يكون غنيّاً بمكوّنات تعيد الاكتناز إلى البشرة مثل حمض الهيالورونيك وفيتامينيّ A و E. فصيغة الأقنعة الكريميّة تنعش البشرة أما مكوّناتها فتعيد إليها الحيويّة بشكل فوريّ. يُترك هذا القناع بين 5 إلى 10 دقائق على البشرة ثمّ يُشطف بالماء البارد قبل تطبيق المرطّب الذي تستعملينه عادةً لبشرتكِ.

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- لنظرات متألّقة:

استعيني بمستحضرات غنيّة بمكوّنات تنشّط الدورة الدمويّة مثل الكافيين وخلاصة الليمون الهندي كونها تخفف من الهالات الداكنة وانتفاخ الجفون.

• التدليك المملّس:

طبّقي القليل من الكريم أو المصل الخاص بمنطقة محيط العينين على الزاويتين الداخليّة والخارجيّة للعين، ثمّ قومي بتربيتها بواسطة إصبعكِ الأوسط من الزاوية الداخليّة باتجاه الزاوية الخارجيّة لثلاث مرّات متتالية. قومي بالأمر نفسه على منطقة أسفل الحاجبين مع الضغط لمدة تتراوح بين 3و5 ثوانٍ لتصريف السوائل المحتبسة تحت الجلد.

• مكعّبات ثلج مزيلة للاحتقان:

حضّري بنفسك مكعّبات ثلج مزيلة للاحتقان في هذه المنطقة الحسّاسة من الوجه. فرّغي القليل من ماء الورد في عبوة مكعّبات الثلج وضعيها في الثلاجة للحصول على مكعّبات ثلج بماء الورد تغلّفينها بمحرمة ورقيّة وتمررينها على محيط العينين وأسفل الحاجبين فتمحو علامات التعب في هذه المنطقة.

• حيلة ذكيّة:

للحصول على مفعول مزيل للتعب ومملّس، استعيني بلاصقات خاصة بإنعاش منطقة محيط العينين تكون متوفرة في الأسواق. فهي غنيّة بصيغة جل مائي وتعمل على إزالة الجيوب والهالات بالإضافة إلى الوقاية من التجاعيد.