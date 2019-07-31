11 استعمالاً لا تعرفونها للكونسيلر

إذا كنتم تعتقدون أن استعمال الكونسيلر يقتصر على إخفاء علامات التعب والهالات الداكنة التي تظهر حول العينين، فستتفاجأون بأن له استعمالات أخرى عديدة. تعرّفوا عليها فيما يلي.

يُعتبر الكونسيلر من أكثر مستحضرات الماكياج استعمالاً بعد أحمر الشفاه والماسكارا. ويعود ذلك إلى كل الفوائد التي يمكن أن يؤمّنها لجمال البشرة والابتسامة والنظرات.

- للبشرة:

• يزيل علامات التعب الناتجة عن قلة النوم:

طبّقي مقدارين من الكونسيلر على ظهر اليد، واخلطي أحدها مع كريم محيط العينين الغني بالحمض الهيالوريني ثم طبقيه بواسطة الفرشاة على الهالات الداكنة لتختفي بشكل فوري. واستعملي المقدار الآخر على الزاويتين الداخلية والخارجية للعين مما يُضيف لمسة من الإشراق على النظرات.

• يؤمّن الحصول على سحنة مشرقة:

طبّقي مقدار حبة بازيللا من الكونسيلر على ظهر اليد واخلطيها مع الكمية نفسها من المصل أو البرايمر. إذا كانت بشرتك عادية أو جافة اختاري مستحضرات العناية هذه بصيغة عاكسة الإشراق، أما إذا كانت مختلطة أو دهنية فاختاريها بصيغة مزيلة للمعان. استعيني بفرشاة ماكياج كبيرة ومستديرة لتطبيق الخليط بحركات دائرية خفيفة على كامل الوجه.

• يخفي الشوائب:

يمكن للكونسيلر أن يخفي آثار الجيوب، والبقع، والتجاعيد الصغيرة. يكفي تطبيق القليل من هذا المستحضر على ظهر اليد ثم خلطه بالقليل من كريم الأساس. استعملي فرشاة صغيرة لتطبيق الخليط على الشوائب مما يساهم في إخفائها بشكل فوري. طبّقي بعد ذلك على بشرتكِ كريم أساس ذات صيغة رقيقة أو مستحضر "بي بي كريم" لتوحيد السحنة بشفافيّة.

• يعطي مفعول "الكونتورينغ":

استعيني بإسفنجة صغيرة لتطبيق القليل من الكونسيلر على المناطق البارزة من الوجه (الجبين، الأنف، الوجنتين، والذقن) مما يساعد في إضفاء الإشراق عليها. ثمّ استعيني ببودرة الشمس لتظليل أطراف الأنف، الفكّين، الصدغين، وأسفل الخدين.

- للابتسامة:

• يُصحح الشفاه غير المتناسقة:

موّهي محيط الشفاه بواسطة إسفنجة صغيرة عليها القليل من الكونسيلر، قبل أن تُعيدي رسم محيط الشفاه بالقلم وبطريقة تصحح عدم التناسق في الشكل.

• يؤمّن الحصول على شفاه حيادية لمّاعة:

للحصول على شفاه حيادية ولكن لمّاعة، اخلطي على ظهر اليد القليل من الكونسيلر مع غلوس شفاف أو بلون فاتح. طبّقي الخليط بواسطة فرشاة صغيرة على الشفاه. كما يمكن تطبيق الكونسيلر مباشرة على الشفاه ثم وضع الغلوس فوقه.

• يُضفي حجماً على الشفاه:

استعملي فرشاة رفيعة لتمويه محيط شفاهكِ بالكونسيلر وطبّقي القليل منه في وسط الشفاه أيضاً. وستلاحظين عند تطبيق أحمر الشفاه الاعتيادي أن شفاهكِ تبدو أكبر حجماً.

• يبرز لون أحمر الشفاه:

يساهم الكونسيلر عند تطبيقه على الشفاه في جعل لونها حيادياً، ما يؤدي إلى إبراز اللون الحقيقي لأحمر الشفاه. يكفي تطبيق الكونسيلر على محيط الشفاه وداخلها بواسطة إسفنجة ثم تطبيق أحمر الشفاه بالفرشاة أو مباشرة من القلم.

- للنظرات:

• يخفي الشعر الزائد في منطقة الحاجبين:

استعيني بالقليل من الكونسيلر تطبّقينه بإصبعكِ على أماكن الشعر الزائد في الحاجبين، مما يساعد على إخفائها بشكل فوري.

• يساعد على تحديد الحاجبين:

يساهم تحديد محيط الحاجبين بالكونسيلر في إبرازهما. يكفي وضع القليل من المستحضر على الطرف العلوي من الحاجب في الوسط وعند الزاوية الخارجية ثم تمويهه بالإصبع. وتكرار الأمر نفسه تحت الحاجب أيضاً لإبراز رسمة الحاجبين.

• يحافظ على ثبات الظلال:

يساهم تطبيق الكونسيلر على الجفون العلوية في الحفاظ على ثبات ظلال العينين لفترة أطول فلا تترددوا في اعتماد هذه الحيلة.