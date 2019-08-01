ميغان ماركل تدشن خط أزياء لمساعدة العاطلات عن العمل

دشنت دوقة ساسكس ميغان ماركل، خطاً للملابس لدعم جهود خيرية تساعد النساء العاطلات على إيجاد عمل.

وانضمت ميغان لصديقتها المصممة ميشا نونو وسلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" البريطانية، و"جون لويس وشركاه"، و"جيغسو" للخروج بمجموعة أزياء عملية لمساعدة المشروع الخيري "سمارت وركس".

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وقالت ميغان في عدد سبتمبر/أيلول من مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية، والتي شاركت في تحريرها، إن المجموعة ستباع "قطعة مقابل قطعة"، أي مقابل كل قطعة يشتريها مستهلك، سيتم التبرع بقطعة مماثلة لأعمال الخير.

وكتبت ميغان: "لن يسمح لنا هذا فقط بأن نكون جزءا من حكايات بعضنا بعضا، وإنما أيضا سيذكرنا بأننا جميعا مشاركون في هذا العمل".

وتقدم "سمارت وركس" ملابس للتدريب وملابس لمقابلات العمل للنساء العاطلات، وقد ساعدت أكثر من 11 ألف امرأة حتى الآن.