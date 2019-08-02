ما هو السبب وراء تحول ميغان ماركل لمصممة أزياء؟

بعد مشاركتها كمحررة شرف في عدد سبتمبر/أيلول من النسخة البريطانية لمجلة "فوغ" الذي يصدر اليوم، تتحول دوقة ساسيكس إلى مصممة أزياء. وستتعاون في هذا الإطار مع علامات تجارية عدة لإطلاق مجموعة من الأزياء يعود ريعها لجمعية Smart Works الخيرية التي تدعم النساء العاطلات عن العمل.

ومن الماركات العالمية التي ستساعد ميغان ماركل في تنفيذ هذه المجموعة: Marks&Spencer، وJigsaw، وMisha Nonoo، وJohn Lewis &Partners.

هدف ميغان من هذه الخطوة هو مساعدة النساء العاطلات عن العمل على إيجاد فرص عمل جديدة. وستذهب إيرادات كل قطعة يتم بيعها من مجموعة الملابس هذه إلى مساعدة هؤلاء النساء.

وقد صرحت دوقة ساسيكس عبر صفحتها على موقع إنستغرام: "لن تسمح لنا هذه الخطوة بأن نصبح جزءاً من حكايات بعضنا البعض، ولكنها ستذكرنا أيضاً بأننا جميعنا مشاركون بهذا الموضوع".

ومن المنتظر أن تصبح التصاميم جاهزة خلال الخريف المقبل، حيث سيتم بيعها وفق مبدأ "كل قطعة مقابل قطعة"، أي أنه مقابل كل قطعة يشتريها المستهلك سوف يتم التبرع بقطعة مماثلة إلى جمعية Smart Works، وذلك لبيعها واستعمال المال لتمكين النساء الباحثات عن عمل.

يذكر أن ميغان ماركل تشغل منصب راعي ملكي لجمعية Smart Works و3 جمعيات خيرية أخرى منذ زواجها من الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، عام 2018.