اعتمدي أناقة الطبعات الغريبة لإطلالتكِ في العيد

تزخر خطوط الموضة في مجموعات "رحلات 2020" بالطبعات الغريبة والمبتكرة. ولذلك نشجّعك على الابتعاد قليلاً عن الطبعات الكلاسيكيّة كالخطوط والمربّعات والأزهار ونقاط البولكا، والبحث عن طبعات مبتكرة تضفي بعض التميّز على إطلالتكِ في العيد.

موضوع يهمك لكل فصل الروتين التجميلي الذي يناسبه، خاصة أن حاجات البشرة والشعر تختلف وفق الظروف المناخية ونشاطات الحياة اليومية.... 10 أخطاء تجنّبي ارتكابها بحق بشرتك في العطلة العربية ستايل

طبعة "تاي داي"

هذه طبعة الـ"تاي داي" الشبابيّة ليست حكراً على الأزياء "الكاجوال" فقط، بل يمكن أن تدخل أيضاً في تصاميم كلاسيكية لتضفي عليها لمسة من التجدد على طريقة دار Christian Siriano.

طبعة الفراشات

طبعة الفراشات طبعة أنثوية بامتياز رصدناها في بعض المجموعات الخاصة بالرحلات، ومنها مجموعة Andrew GN. وقد زيّنت الفراشات بألوانها المشرقة الأرضيات السوداء والبيضاء للأثواب الطويلة والمتوسطة الطول مع الحفاظ على بساطة وكلاسيكية التصاميم.

الطبعات الهندسيّة

اكتسبت الطبعات الهندسية لمسات كلاسيكية راقية في مجموعة Zimmerman، فرأيناها تأخذ شكل خطوط متشابكة بتدرجات لونية هادئة ورصينة لتزين إطلالة تم تنفيذها من قماش الحرير. وقد رأينا هذه الطبعات أيضاً في مجموعة Versace حيث اتخذت شكل مربّعات متشابكة زيّنت المعاطف والسترات وتمّ تنسيقها مع تنانير غطّتها مسامير من الستراس.

الطبعات التجريديّة

تُعتبر دار Emilio Pucci من أشهر من استعان بالطبعات التجريديّة في مجال الأزياء. وهي تبرع أيضاً في اعتماد خلطات لونيّة متناقضة ومتناسقة في الوقت نفسه تقدّمها بأسلوب يجمع بين الابتكار والطابع الكلاسيكي الراقي.

رصدنا الطبعات التجريديّة أيضاً في تصاميم دار Isabel Marant التي زيّنت تصاميمها بـ"خربشات" ملوّنة أضفت لمسة من الانتعاش على الإطلالات.

الطبعات الحيوانيّة

الطبعات الحيوانيّة من الطبعات المنتشرة جداً مؤخراً، ولكن عمدت دار Roberto Cavalli إلى تقديمها بأسلوب متجدد، إذ جمعت بين عدة طبعات في إطلالة واحدة ببراعة ودون ابتذال.

طبعة الكشمير

طبعة الكشمير من الطبعات الكلاسيكيّة بامتياز، ولكن دار Etro قدّمتها بأسلوب عصري مميز من حيث تنفيذها على تصميم "الجامبسوت" واعتماد الألوان الهادئة والرسومات الناعمة في تنسيقها.

الطبعات الإثنيّة

تكون هذه الطبعات الإثنيّة مستوحاة عادةً من تراث الحضارات المختلفة (الإفريقيّة، اللاتينية، الشرقيّة، الآسيويّة..) وهي تضفي لمسات من التميّز على الإطلالة رغم طابعها التقليدي. اعتمدت دار Balmain على الطبعات الإفريقيّة بشكل لافت في مجموعتها الخاصة بـ"رحلات 2020" ونجحت بتقديمها في أسلوب عصري مميّز.