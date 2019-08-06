5 خطوات أساسية للعناية ببشرة الرجل

تحتاج بشرة الرجال إلى العناية المستمرة للحفاظ على مظهرها الصحي وحمايتها من مظاهر التعب والشيخوخة المبكرة. أما إهمالها فيُعرّضها لجميع المشاكل التجميليّة التي تتعرض لها بشرة النساء أيضاً، وأبرزها: حب الشباب، التجاعيد، الترهل، وفقدان الحيوية. تعرّفوا فيما يلي على 5 خطوات أساسيّة على كل رجل أن يتبنّاها يومياً للعناية ببشرته.

1- تنظيف البشرة بمستحضر يحترم طبيعتها:

يجب إبقاء خطوة تنظيف البشرة سهلة وعمليّة، على أن يتمّ إدراجها ضمن روتين العناية اليوميّة لنظافة الجسم. اعتمد عادة تنظيف بشرة وجهك أثناء الاستحمام واستعمل لذلك جلّ منظّف خاصا ببشرة الوجه يحتوي على عناصر تعتني بالبشرة وتحول دون جفافها، فالبشرة النظيفة والنقيّة هي الخطوة الأولى للحفاظ على مظهرها الصحي وحمايتها من المشاكل التجميليّة.

2- تأمين الراحة التي تحتاج إليها بعد الحلاقة:

تُشكّل الحلاقة خطوة قاسية على البشرة، إذ تُعرّضها لخطر التهيّج والجروح والالتهابات. ولذلك فهي تحتاج إلى التحضير قبل الحلاقة والعناية بعدها باستعمال مستحضرات تحتوي على عناصر مهدئة. ابدأ بتحضير بشرتك قبل الحلاقة بوضع منشفة ساخنة ورطبة عليها لبضع دقائق ولا تنسَ تطبيق مستحضر ما بعد الحلاقة كونه يتمتع بمفعول حام ومرطّب للبشرة.

3- التخلّص من الرؤوس السوداء:

تكون بشرة الرجال عادةً أكثر دهنيّةً من بشرة النساء، وهذا ما يُعرّضها لظهور الرؤوس السوداء أو ما تعرف بـ"الزيوان"، خاصة في منطقة الأنف. اعتمد عادة استعمال لوشن قابض للمسام على مناطق ظهور الزوان عدة مرات أسبوعياً، فمن شأن ذلك أن يساعد في تنظيف المسام المفتوحة ويُسهّل انقباضها.

4- إزالة علامات التعب عن محيط العينين:

تظهر علامات التعب عادةً في منطقة محيط العينين قبل مناطق الوجه الأخرى نظراً لرقّة بشرتها. لتأمين الحماية اللازمة لها يجب الحرص على تبنّي نظام حياة صحّي واستعمال كريم لمحيط العينين بشكل يومي. فهو يساعد على تمليس التجاعيد في هذه المنطقة، كما يُخفف من الجيوب والهالات الداكنة التي يمكن أن تصيبها.

5- ترطيب البشرة كل صباح:

إذا كانت بشرة الرجل تشيخ في وقت متأخر أكثر من بشرة المرأة، فهذا لا يعني أنها لا تحتاج يومياً إلى حماية من الاعتداءات الخارجيّة التي يُمثّلها الإجهاد، والتلوّث، والتعرض للشمس، ولذلك فهي تحتاج كل صباح إلى استعمال مرطّب مزوّد بعامل حماية من الشمس يناسب طبيعتها ويُلبّي متطلّباتها.