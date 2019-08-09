أشهر تصاميم مايكل سينكو من دبي إلى الولايات المتحدة

تصاميمه زيّنت البساط الأحمر للمهرجانات الفنية العالمية، وقد ارتدتها أشهر النجمات أمثال: ريهانا، لايدي غاغا، جنيفر لوبيز، بيونسيه، وآيشواريا راي، لكنها هذه المرة ستُعرض في متحف SCAD العريق الخاص بالموضة والأفلام.

إنه المصمم الفلبيني مايكل سينكو الذي انطلق من دبي في العام 2003 وما زال مستقراً فيها. وقد اختيرت أعماله لتكون موضوع معرض يُقام في متحف جامعة سافانا للفنون والتصميم المعروف باسم SCAD والواقع في مدينة أتلنتا الأميركية.

من المنتظر أن يتضمّن المعرض مجموعة من أشهر التصاميم التي حملت توقيع سينكو وارتدتها نجمات عالميات في مناسبات مختلفة. وهو المعرض الأول لهذا المصمم البالغ من العمر 47 عاماً، وسيمتد بين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و5 يناير/كانون الثاني 2020. وقد صرّح المصمم في هذا المجال: "يُريدون مني عرض التصاميم التي تحمل توقيعي وارتدتها أشهر النجمات العالميات.. لم أحلم يوماً بعرض أزيائي في متحف ولكني فخور ومحظوظ بتحقيق ذلك".

من أبرز التصاميم التي سيتضمّنها المعرض نذكر الثوب الأزرق الساحر الذي ارتدته النجمة الهندية آيشواريا راي في العام 2017 خلال ظهورها في مهرجان كان السينمائي وتحوّلت من خلاله إلى سندريلا عصريّة، بالإضافة إلى ثوب الفراشة الذي ارتدته في مناسبة أخرى.

من المنتظر أن يسلّط هذا المعرض الضوء على الرؤيا الشاملة لسينكو في مجال الموضة، وقدرته على الجمع بين التقنيّات الفرنسية في مجال الخياطة الراقية واللمسات الفلبينية في مجال اختيار الأقمشة والتطريز. ومن الأسماء العريقة التي سبق أن شاركت بمعارض في متحف SCAD نذكر المصممة البريطانية فيفيان ويستوود، والمصممة الفينزويلية كارولينا هيريرا. أما المشاريع الأخرى التي يهتمّ بها سينكو حالياً أيضاً فتعاونه مع الفرقة الرسميّة لرقص الباليه في الفلبين، حيث سيقوم بتصميم أثواب الاحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس هذه الفرقة الذي سيُقام خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.