ثوب فاخر مصنوع من البلاستيك.. ما قصته؟

نجح المصمم اللبناني طوني ورد في تحويل مادة البلاستيك الاستهلاكية إلى ثوب فاخر ثلاثي الأبعاد جمع بين الأناقة اللافتة والحرفية العالية في التنفيذ.

يندرج هذا الثوب ضمن مجموعة من 33 قطعة قدّمها المصمم للخريف والشتاء المقبلين، استغرق تنفيذها 450 ساعة وجاءت مصنوعة من مادة TPU الصديقة للبيئة بالإضافة إلى قماش التول.

يُعتبر الـTPU نوعاً من البلاستيك القابل للتحليل الحيوي في غضون فترة تتراوح بين3 و5 سنوات. ويتميّز هذا الفستان بكونه قابلا لإعادة التدوير دون أي هدر ناتج عن آليّة التصنيع. أما عن الهدف من ابتكاره فقال المصمم طوني ورد: "رغم أن تصميم الأزياء الراقية يتطلّب الاستعانة بأنامل ساحرة، إلا أنه كان لديّ الفضول للجمع بين التقنية ثلاثية الأبعاد وخبرتي في مجال الموضة لتنفيذ هذه المجموعة التي تتلاءم بشكل خاص مع إلهامي.

فهل يكون مستقبل الأزياء الفاخرة في تصنيع أزياء من مواد صديقة للبيئة؟