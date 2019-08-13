10 مستحضرات حضريها بنفسك خلال العطلة الصيفية

استفيدي من العطلة الصيفية للعناية ببشرتك وشعرك. حضري بنفسك 10 خلطات تجميلية سهلة التنفيذ وسريعة المفعول.

1- قناع للشعر

اخلطي ملعقتين كبيرتين من بودرة الحنة غير الملونة مع القليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة سميكة. أضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الأرغان وملعقة كبيرة من العسل. طبقي هذا القناع على طول الشعر وأطرافه، واتركيه لساعة قبل شطفه وغسل الشعر. وستلاحظين أن شعرك استعاد نعومته، ولمعانه، وكثافته المعهودة.

2- مقشر للجسم

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو، 3 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر، و10 نقاط من زيت زهر الليمون. دلكي بشرة جسمك بهذا الخليط لتخليصها من الخلايا الميتة ثم اشطفيها جيداً بالماء، وستلاحظين فوراً أنها أصبحت أكثر نعومة وحيوية.

3- مستحضر لما بعد الشمس

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زيت المشمش، ملعقتين كبيرتين من زيت الجزر، وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز. ضعي الخليط في عبوة بخاخة ورشي القليل منه على بشرة جسمك بعد التعرض للشمس ثم دلكيه جيداً لترطيب الجلد، وتغذيته، والحفاظ على لونه البرونزي لأطول فترة ممكنة.

4- بلسم للعناية بالقدمين

ذوبي 20 غراماً من زبدة الشيا في حمام مائي ساخن. أضيفي إليها 20 غراماً من زيت اللوز الحلو وامزجي جيداً للحصول على خلطة متجانسة. ضعي الخليط في الثلاجة قليلاً ليتماسك ويصبح جاهزاً للاستعمال لترطيب وتغذية بشرة القدمين التي يزداد تعرضها للجفاف خلال العطلة الصيفية.

5- قناع لنضارة الوجه

اخلطي نصف حبة أفوكادو مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل. طبقي هذا القناع على بشرة الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله، وستلاحظين أن بشرة وجهك استعادت حيويتها ونضارتها المعهودة.

6- لوشن للشعر

اغلي 3 حبات من الكرات في ليتر من المياه المعدنية لمدة 15 دقيقة، ثم صفي الخليط واتركيه يبرد قبل استعماله كلوشن على شعر نظيف ورطب. أتركيه على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، وستلاحظين أن شعرك الفاقد للحيوية استعاد إشراقه. أما إذا بقي لديك القليل من هذا اللوشن، فيمكنك استعماله على الوجه نظراً لفوائده المضادة للشوائب. طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء. يمكنك استعماله يوماً بعد يوم لمدة شهر ويمكن الاحتفاظ بهذا اللوشن لمدة أسبوع في الثلاجة.

7- مزيل للماكياج

يتمتع الحليب بخصائص مفيدة في مجال تنظيف البشرات الجافة فهو ينقيها وينعمها في الوقت نفسه. لتحضير مزيل للماكياج أنت بحاجة إلى 20 سنتيليتر من الحليب السائل الكامل الدسم وحبة من الخيار.

ابرشي الخيار فوق الحليب بعد وضعه في وعاء على النار. اتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد. صفيه، واحتفظي به في الثلاجة بوعاء زجاجي لاستعماله كمزيل للماكياج. وهو يبقى صالحاً للاستعمال وهو في الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

8- مقشر للوجه

لتحضير مقشر للوجه يخلصك من الخلايا الميتة ويعيد الإشراق إلى بشرتك، اخلطي ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من أي زيت نباتي متوفر لديك (زيت زيتون، زيت لوز، زيت بندق...) وعصير نصف حبة من الليمون. طبقي الخليط على بشرة رطبة ودلكيه بحركات دائرية لمدة 10 دقائق. إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استبدال السكر ببودرة اللوز.

9- بلسم للشفاه

لتحضير بلسم ينعم الشفاه ويحميها من التشقق، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الفازلين و3 نقاط من زيت البرتقال الأساسي. ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لحوالي 30 دقيقة فيصبح جاهزاً للاستعمال. يمكن الاحتفاظ بهذا البلسم لمدة 30 يوماً بعيداً عن أي مصادر للضوء والحرارة.

10- قناع مغذٍ لليدين

تحتاج يديك إلى عناية خاصة بهذا القناع المؤلف من 3 مكونات فقط: حبة من الجزر، نصف حبة من الأفوكادو، وصفار بيضة.

اسلقي حبة الجزر في الماء حتى النضوج ثم اهرسيها جيداً وأضيفي إليها نصف حبة أفوكادو مهروسة أيضاً وصفار بيضة. طبقي هذا القناع لمدة 15 دقيقة على بشرة يديك ثم اشطفيه بالماء الفاتر. ستفاجئك نعومة بشرة يديك واستعادتها لحيويتها.