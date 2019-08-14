مكونات تحتاج إليها بشرتك الجافة في الصيف

تحتاج البشرة الجافة إلى اهتمام خاص في فصل الصيف، لذلك علينا أن نبحث عن مكوّنات تؤمّن لها الراحة والنعومة والترطيب دون أن تثقلها. تعرّفوا فيما يلي على العناية التي يوفرها لها الشوفان، الزيوت النباتيّة، والزيوت الأساسيّة:

- الشوفان مكوّن فعّال جداً

عُرفت الخصائص التجميليّة للشوفان منذ آلاف السنين، ويُعتبر حمّام الشوفان علاجاً مثالياً للبشرات الجافة. لتحضيره يكفي إضافة 100 غرام من الشوفان لكل ليتر من الماء، يمكن أيضاً استعمال رقائق الشوفان أو حتى طحين الشوفان من خلال إضافة 60 غراماً منها إلى ماء الحمّام.

استعيني بقناع الشوفان للعناية ببشرة الوجه الجافة، لتحضيره اخلطي ملعقتين كبيرتين من رقائق الشوفان مع القليل من المياه الساخنة للحصول على عجينة سائلة يتم مدّها بأطراف الأصابع على بشرة نظيفة وجافة. انتظري حتى يصبح القناع جافاً قبل شطفه بالماء الفاتر. يؤمّن حمام الشوفان وقناع الشوفان لبشرة الوجه والجسم الترطيب والتغذية ويحارب جفافهما بشكل مثالي.

- فوائد الزيوت النباتية

إذا كنت صاحبة بشرة جافة، استعيني بفوائد النباتات لترطيبها داخلياً وخارجياً. لتقوية دفاعات البشرة المناعية، تناولي أطعمة غنية بالحوامض الدهنيّة مثل الأوميغا 3و6. ولتحسين صحة البشرة نوّعي باستهلاك الزيوت النباتية التي تم استخراجها على البارد مثل زيت الزيتون، زيت بذور العنب، زيت زهرة الربيع، وزيت لسان الثور.

يُعرف زيت اللوز الحلو بفوائده في مجال مدّ البشرة الجافة بالتغذية والنعومة عند استعماله لتدليكها. وهو يناسب أيضاً البشرات الحسّاسة. كما يُعتبر زيت الأرغان حليفاً مثالياً للبشرات الجافة بفضل خصائصه المجددة والمرممة للبشرة. أما إذا كان جفاف البشرة ناتجا عن التقدّم في السن، فيُنصح بالاستعانة بزيت الأفوكادو ذي الخصائص المقوّية والتي تشدّ البشرة كما يمكن الاستعانة بزيت الكلندولا ذي المفعول المهدئ.

- حسنات الزيوت الأساسية

تكون الزيوت الأساسية مركزة بالخلاصات النباتية. إن مفعولها السريع ورائحتها القوية يجعلان من استعمال بضع قطرات منها كافياً. وهي مُفيدة لتفعيل مستحضرات العناية التي نستعملها يومياً. لتهدئة البشرة الجافة، أضيفي بضع قطرات من زيت الإيلانغ إيلانغ أو البابونج إلى الكريم المرطّب الذي تستعملينه. يُستعمل زيت زهر الليمون كمضاد للإجهاد، ومحارب للقلق والأرق، كما أنه مفيد لإعادة الحيويّة إلى البشرة الجافة والمجعّدة، أما زيت الورد الدمشقي فيتميّز بمفعول منشّط للبشرة ورائحة ذكية.