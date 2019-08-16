"حذاء القمر".. قديم وسعره 50 ألف دولار!

من يصدق أن حذاء عدو يدوي الصنع أنتجته "نايكي" وشارك في تصفيات ماراثون أولمبياد 1972 يباع مقابل خمسين ألف دولار؟

ديف راسل من ساكرامنتو قال لمحطة "كيه تي إكس إل" التلفزيونية إنه باع زوجين من الأحذية الرياضية الشهر الماضي لسلسلة فنادق في يوجين أوريغون تعكف على بناء عقار تقوم فكرته على منتجات نايكي.

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وأضاف راسل أنه كان في الخامسة والعشرين عندما تأهل لتصفيات الماراثون في يوجين حيث ظهر الحذاء واسم نايكي التجاري لأول مرة ذلك العام.

الحذاء كان يعرف باسم "حذاء القمر" بسبب نعله الذي يشبه الفطائر المحلاة (وافلز)، وكان أول نموذج يصممه بيل باورمان أحد المؤسسين المشاركين في نايكي.

ولم تنتج الشركة التي تتخذ من أوريغون مقراً، من ذلك الحذاء سوى اثني عشر زوجاً.

وقال موقع "لاست رن" الإلكتروني إن راسل جاء ترتيبه الخامس والخمسين في التصفيات المؤهلة للماراثون الذي فاز به فرانك شورتر والذي فاز أيضاً بذهبية أولمبياد ميونيخ.