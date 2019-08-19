النجمات العربيّات يتبارين في سباق الأناقة هذا الصيف

تُشكّل النجمات العربيّات مثالاً في الأناقة ومصدر إلهام لنا في مجال متابعة الموضة. وقد رصدناهنّ في أحدث حفلات هذا الصيف بإطلالات لافتة ومميّزة، تعرّفوا عليها فيما يلي واستوحوا منها أفكاراً تعتمدونها في مناسباتكنّ المقبلة.

- تألّقت النجمة يارا بإطلالتين لافتتين مؤخراً، فقد رصدناها في إحدى حفلات عيد الأضحى في بيروت بثوب أسود تزيّنه الشراريب الطويلة كما ظهرت في إحدى المهرجانات الصيفيّة اللبنانيّة بثوب فضي غنيّ بالتطريز. اختارت يارا إطلالتيها من La Bourgeoisie وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من Azargems.

- اختارت نجوى كرم لمشاركتها بحفل في وادي النصارى بسوريا ثوباً مطبّعاً بالأزهار الكبيرة غطّته طبقة من التول حمل توقيع المصمم رامي قاضي. كما ارتدت نجوى ثوباً فضياً مبتكراً للمصمم نفسه خلال حفلها بمهرجان الفحيص في الأردن، أما مجوهراتها الماسيّة في الإطلالتين فحملت توقيع دار Gerard Tufenkjian.

- اعتمدت النجمة مايا دياب خلال حفلها الأخير في سوريا إطلالة مبتكرة تألّفت من ثوب أبيض طويل تزيّنه الكشاكش حمل توقيع مصممها المفضّل نيكولا جبران.

- لحفلها في دبي، اعتمدت النجمة نانسي عجرم إطلالة كلاسيكيّة بلوني الأسود والفضي. وقد اختارت ثوبها من دار عز الدين علايا ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chaumet.

- اختارت النجمة أصالة نصري لحفلها في لندن ثوباً طويلاً باللون الفيروزي ذات تصميم شرقي، تمّ تنفيذه بطبقات من التول والحرير. وهو حمل توقيع المصمم نيكولا جبران.



- خلال مشاركتها في حفلات "موسم السودة" في السعوديّة، تألّقت الفنانة الإماراتية أحلام بثوب من الدانتيل الفاخر من توقيع المصمم زهير مراد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من مجموعتها الخاصة.

- اختارت النجمة نوال الزغبي أن تطلّ في مهرجان القاع اللبناني بثوب أزرق مطرّز ذات كمّين طويلين وفتحة عند الساق، اختارته من La Bourgeoisie ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.