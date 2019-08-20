مكوّنان فقط يقضيان على القشرة بشكل نهائي.. تعرف عليهما

تنتج مشكلة القشرة عن فروة رأس جافة جداً أو دهنيّة جداً، أما علاجاتها فعديدة ولكن قسماً كبيراً منها لا يوفّر النتيجة المطلوبة منه في القضاء على هذه المشكلة التجميليّة الشائعة والمزعجة. فإذا كنتم تبحثون عن علاج للقشرة، جرّبوا قناعاً طبيعياً، يتضمّن مكوّنين فقط، أثبت فعاليته في هذا المجال. وهو يتميّز بسهولة تحضيره وتطبيقه.



- قناع الزبادي وخلاصة الليمون:

لتحضير هذا القناع يكفي إضافة 10 نقاط من زيت الليمون الأساسي إلى كوب من الزبادي وتطبيق الخليط على فروة الرأس ثمّ تركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء. يقضي هذا القناع على القشرة والحكّة التي يمكن أن ترافقها. ويبقى مفعوله صالحاً حتى لو تمّ تنفيذه بعبوة زبادي منتهية الصلاحية، كما يمكن استبدال زيت الليمون الأساسي بالقليل من عصير الليمون الطازج.

- خصائصه:

يتميّز هذا القناع بفعالية كبيرة كونه يخفّف من الإفرازات الزهميّة لفروة الرأس. وهو يُطهّرها ويُخلّصها من البكتيريا المسبّبة للقشرة. يعمل الزبادي على إعادة التوازن إلى فروة الرأس، كونه يحميها من الجفاف فالإفراط في الإفرازات الدهنيّة. وهو يساعد على تقشيرها بنعومة فيُزيل الخلايا الميتة لمتراكمة على سطحها كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا مفيدة جداً في حالة القشرة الناتجة عن فطريّات أو تحسس جلديّ.

- تفويح الشعر بخليط الماء وخلّ التفاح:

بعد تطبيق قناع الزبادي وعصير الليمون، ينصح خبراء العناية الطبيعيّة بغسل الشعر بالشامبو ثمّ تفويحه بخليط مؤلّف من كوبين من الماء الدافئ ونصف كوب من خل التفاح ثمّ تجفيفه بمنشفة قطنيّة. يتميّز خل التفاح بمفعوله المضاد للقشرة ويساعد الخضوع بشكل يومي لهذا العلاج بعد القناع، ولمدة أسبوعين على الأقل في القضاء على القشرة بشكل نهائي.

تحذير

تجنّبوا شطف الشعر بماء ساخن جداً كونه قاسيا على فروة الرأس واستبدلوه بالماء الدافئ، وستلاحظون أن الشعر أصبح أكثر لمعاناً. واحرصوا على غسل أدوات تسريح الشعر بشكل منتظم للحدّ من انتقال الفطريات من أدوات التسريح إلى فروة الرأس.

من الضروري أيضاً احترام الأوقات الفاصلة بين تلوين شعر وآخر، وبين العلاجات الكيميائية التي يخضع لها الشعر من تجعيد وتمليس أو إضافة خصلات مستعارة. وأخيراً من الضروري التخفيف من استعمال مستحضرات التصفيف كونها تثقل الشعر وتزيد من إمكانيّة إصابته بالقشرة.