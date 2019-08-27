ميلانيا ترمب الأكثر أناقة وإسرافا في قمة مجموعة السبع

لفتت السيدة الأميركية الأولى الأنظار بأناقتها خلال مرافقتها زوجها الرئيس دونالد ترمب إلى قمة مجموعة السبع، التي أقيمت مؤخراً في مدينة "بياريتس" الفرنسيّة.

واستقلّت ميلانيا الطائرة الرئاسيّة من الولايات المتحدة إلى فرنسا وهي ترتدي سترة من التويد بلوني الأسود والأبيض وحقيبة بيضاء، الاثنان من Chanel. وقد نسّقتها مع قميص قطنيّ أسود، سروال من الدنيم الأبيض، وحذاء مسطّح من Christian Louboutin. وهي أرادت أن تشكّل إطلالتها تحيّة إلى الآنسة كوكو شانيل التي افتتحت أول مشغل لها في مدينة "بياريتس" خلال العام 1915 بعد أن وقعت في حب هذه المنطقة.

في اليوم الثاني ظهرت ميلانيا بثوب أصفر مشرق تزيّن بزهرتين كبيرتين تمّ تنفيذهما بتقنيّة "تاي داي"، اختارته من مجموعة Calvin Klein الخاصة برحلات 2019 وبلغ سعره حوالى 650$ نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون الوردي اللمّاع. كما ظهرت في مساء اليوم نفسه بثوب باللون العاجي من Gucci بلغ سعره 3800$ ونسّقته مع حذاء "ستيليتو" فضي من Christian Louboutin.

في اليوم الثالث ظهرت ميلانيا بأزياء بلغت كلفتها 27500$، إذ أطلّت نهاراً بثوب أبيض من Calvin Klein يعود إلى موسمين سابقين ويبلغ ثمنه حوالى 400$ نسّقته مع حذاء مسطّح من Louboutin يبلغ ثمنه 545$ وحقيبة بيضاء من Hermes يبلغ ثمنها حوالي 24147$. أما في المساء، فظهرت بثوب أحمر من Alexander McQueen بلغ سعره 2375$.

أما في اليوم الرابع والأخير من الرحلة، فتألقت ميلانيا بثوب مونوكرومي من توقيع دار Alaia الفرنسيّة بلغ سعره حوالي 3500$ نسّقته مع حذاء "ستيليتو" أبيض من Louboutin بسعر 700$.

ميلانيا اختارت "الثوب" كقطعة أساسيّة في إطلالاتها هذه، فما رأيكِ بأزيائها وهل يمكن أن تتبني خياراتها هذه لأناقتكِ الصيفيّة؟