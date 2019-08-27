هكذا تتخلّصين من مشكلة توسّع مسام بشرتكِ

عندما يتكدّس الزهم والشوائب الأخرى داخل المسام، تتوسّع هذه الأخيرة وتصبح ظاهرة مما يُعكّر صفو البشرة. تعرّفوا فيما يلي على الخطوات العملية التي تؤمّن حلولاً لهذه المشكلة التجميلية التي تظهر عادةً على البشرات الدهنيّة والمختلطة.

تلعب المسام دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة بشرتنا، فهي فتحات صغيرة تسمح لها بالتنفّس والتخلّص من الإفرازات الزهميّة، التعرّق، والخلايا الميتة. ولكن توسّع هذه المسام وانسدادها يجعل البشرة عرضة للإصابة بالزوان والبثور المزعجة، فكيف يمكن التغلّب على هذه المشكلة التجميليّة المزعجة؟

تنظيف البشرة بالعمق:

يُشكّل التنظيف اليومي للبشرة خطوة أساسيّة في هذا المجال، شرط اختيار مستحضر التنظيف المناسب الذي لا يكون قاسياً على الجلد. اختاري مزيل ماكياج ذا صيغة ناعمة على البشرة مثل ماء ميسيلير، فهذا المستحضر يخلّص البشرة من الشوائب المتراكمة على سطحها ويسمح لها بالتنفّس بشكل أفضل.

ترطيب البشرة بمستحضر لا يزيد توسّع المسام

إن ترطيب البشرة من الخطوات الأساسيّة في مجال العناية بها، فجميع البشرات تحتاج إلى الترطيب بما فيها البشرة الدهنيّة. قومي بتحديد نوع بشرتكِ واستخدمي لها المرطّب الذي يناسب طبيعتها ويلبّي متطلّباتها. احرصي على اختيار مستحضر الترطيب الذي لا يترك طبقة دهنيّة على البشرة لتجنّب توسّع المسام وانسدادها.

استعمال مستحضر يساعد على انقباض المسام:

تعمل المستحضرات المساعدة على انقباض المسام في التخفيف من مشكلة توسّعها. وهي تأخذ في الغالب شكل لوشن يُطبّق على البشرة بعد تنظيفها، كما أنها تناسب معظم أنواع البشرات ما عدا البشرة الحساسة.

ضرورة التقشير

عندما تتكدّس الشوائب داخل المسام تُصبح البشرة بحاجة إلى مستحضر مقشّر يساهم في تخليصها من العوامل التي تخنقها وتجعلها فاقدة للحيوية. اختاري مقشّراً ناعماً تستعملينه مرة أسبوعياً مما يساعد على تجديد البشرة وإفراغ مسامها من الشوائب المتراكمة داخلها.

الماكياج لإخفاء المسام المتوسّعة

تساعد بعض مستحضرات الماكياج على إخفاء المسام المتوسّعة. ابدئي بتطبيق أساس خافٍ للشوائب على بشرتكِ قبل وضع الفاونديشن، فهذا المستحضر يتمتع بتأثير "الفوتوشوب" في مجال إخفاء المشاكل الظاهرة على البشرة. واحرصي على أن يبقى ماكياجكِ اليومي خفيفاً لحماية المسام من الانسداد، ولا تنسي أن تزيلي الماكياج عن بشرتكِ مساءً لتتركي لها المجال للتنفّس والتجدد خلال الليل.

أقنعة الطين لتنقية البشرة

يتمتع الطين بخصائص متعددة في المجال التجميلي، أبرزها مفعوله المنقّي. استعيني بقناع الطين مرة كل أسبوع أو أسبوعين إذا كانت بشرتكِ دهنيّة أو مختلطة ولكن احرصي على إزالته بشكل كامل لأن بقايا هذا القناع ممكن أن تهيّج البشرة في حال بقائها على الجلد.

التقشير في معهد التجميل:

إذا لم تتمكّني من التغلّب على مشكلة توسّع المسام بالأساليب التي ذكرناها سابقاً، تصبح الاستعانة بخدمات معهد التجميل ضروريّة. وبعد فحص دقيق للبشرة، يمكن أن يصف لكِ الخبراء في هذا المجال أنواعاً من الكريمات مخصصة للقضاء على مشكلة توسّع المسام، أو يعرضوا عليكِ الخضوع لتقشير سطحي للبشرة بحمض الغليكوليك.

يساعد هذا العلاج على تجديد الخلايا مما يُفرغ المسام من محتوياتها ويساهم في انقباضها واستعادة البشرة لإشراقها. يمتد هذا العلاج المقشّر على عدة جلسات (بين 3 و10) تفصل بين الواحدة والأخرى 15 يوماً.