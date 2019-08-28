اعتمدي الزيوت الأساسية للعناية ببشرتكِ على مدار العام

أثبتت الزيوت الأساسيّة فعاليتها في المجال التجميلي، نظراً لغناها بخلاصات نباتيّة فعّالة جداً. وهذا ما يفسّر الاستعانة بها في مستحضرات العناية التي تطلقها أشهر دور التجميل العالميّة. ولكن هل تعلمين أنه يمكنكِ الاستفادة من خضائص هذه الزيوت لدى إضافة بضع قطرات منها إلى زيت نباتي مما يجعلها صالحة للإستعمال مباشرةً على البشرة.

يحتوي الزيت الأساسي على مئات الجزيئات الناشطة التي يتمتع كل منها بخصائص مختلفة. ويتضاعف مفعول هذه الزيوت لدى خلطها مع بعضها البعض مما يسمح بتحضير خلطات مناسبة لمتطلّبات كل بشرة.

ويصل مفعول الزيوت الأساسيّة إلى عمق البشرة أما نتائجها فطويلة الأمد، ولذلك ينصح الخبراء بإضافة بضع قطرات منها إلى الكريمات اليوميّة والأقنعة التي نستعملها. ولكن من الضروري عدم استعمال هذه الزيوت الأساسيّة مباشرةً على البشرة نظراً لتركيزها العالي بالمواد الناشطة بل يجب خلطها بزيت نباتي أو إضافتها إلى الكريم المناسب لنوع بشرتنا.

زيوت أساسيّة لكل أنواع البشرات

من أكثر الزيوت الأساسيّة استعمالاً في المجال التجميلي نذكر زيت اللافندر، فهو يتميّز بخصائص عديدة كونه يساهم في التآم ندبات البشرة ويتمتع برائحة ذكيّة مهدّئة للأعصاب.

لعلاج البشرات الحسّاسة، استعيني بزيت الإيلانغ إيلانغ أو زيت البابونج، بحيث تتم إضافة قطرتين من أحد هذين الزيتين إلى ملليلتر واحد من زيت نباتي تختارينه لتحضير مصل مهدئ ومرمم للبشرة. أما في حالة البشرة الجافة فيمكن الاستعانة بالزيت الأساسي لزهر الليمون الذي يُضاف إلى زيت نباتي مغذٍّ جداً مثل زيت الأفوكادو.

تحتاج البشرات المختلطة والدهنيّة إلى التوجه نحو عناصر منقّية تتوفر في زيت الصنوبر الأساسي الذي تتم إضافته إلى زيت نباتي منظّم للإفرازات الزهميّة مثل زيت الجوجوبا. وتحتاج البشرات المتقدّمة في السن إلى الزيوت الأساسيّة في روتينها التجميلي اليومي، أما أبرز الزيوت المفيدة في هذا المجال فزيت الورد الدمشقي ذات المفعول المحارب للشيخوخة.

زيوت أساسية تعالج الشوائب والتجاعيد

لتأخير ظهور التجاعيد، أضيفي 10 نقاط من زيت خشب الورد الأساسي أو زيت البخور الأساسي إلى ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو النباتي فتحصلين على علاج محارب للشيخوخة طبيعي وفعّال جداً. أما لعلاج الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، فاستعيني بزيت شجرة الشاي بحيث تضيفين بضع قطرات منه إلى ملعقة صغيرة من زيت الأرغان النباتي على أن يتمّ تطبيق هذا الخليط يومياً على محيط العينين قبل النوم.

ويتمتع زيت شجرة الشاي بفوائد عديدة كما أنه من الزيوت الأساسية القليلة الصالحة للتطبيق مباشرةً على البشرة بواسطة عود قطني لعلاج البثور نظراً لمفعوله المنقّي والمساعد على التآم الندبات. وهي فعّالة جداً في علاج حب الشباب.

ومن الزيوت الأساسية المفيدة للبشرات الدهنيّة نذكر زيت الزعتر الذي يُنصح بإضافته إلى زيت نباتي مثل زيت الجوجوبا للاستفادة من مفعوله المضاد للبكتيريا والمنظّم للإفرازات الزهميّة.

وجدير بالذكر أن الزيوت الأساسيّة هي مواد ذات مفعول قويّ جداً، ولذلك يُنصح بتجنّب استعمالها للنساء الحوامل والمرضعات كما يُنصح باستشارة الخبراء لدى وجود أي شكّ في استعمال الزيت الأساسي المناسب أو الاستعانة بخلطات جاهزة من الزيوت الأساسية متوفرة في الأسواق للاستفادة من خصائصها في المجال التجميلي.