10 إطلالات يصعب نسيانها من مهرجان البندقية السينمائي

يعود مهرجان البندقيّة السينمائي في موعده السنوي ليستقبل على شاشته الكبيرة أحدث ما يقدّمه الفن السابع، وللتألق على سجادته الحمراء أشهر النجمات العالميّات بأناقتهن اللافتة. المهرجان الذي افتُتح الأربعاء سوف يستمرّ حتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وبهذه المناسبة نستعرض أجمل 10 إطلالات يصعب نسيانها ظهرت بها النجمات في السنوات الماضية خلال هذا المهرجان بانتظار متابعة إطلالاتهن الجديدة.

- في العام 2018، تألّقت العارضة البرتغالية ساره سمبايو خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان بثوب عاري الكتفين تزيّنه عقدة كبيرة حمل توقيع دار Armani Prive.

- اختارت الممثلة الأميركية ذات الأصول الأسترالية كايت بلانشيت إطلالة يصعب نسيانها لمشاركتها في فعاليات المهرجان خلال عام 2018. وقد تألقت بثوب بكتف واحدة وباللونين الأسود والذهبي حمل توقيع دار Armani Prive.

- اختارت لايدي غاغا لمشاركتها في فعاليات المهرجان خلال العام 2018، إطلالة مميّزة باللون الوردي تزيّنت بالريش الفاخر وحملت توقيع دار Valentino.

- اعتمدت الممثلة الأميركية نتالي بورتمان إطلالة فاخرة من Gucci في العام 2018 لدى مشاركتها بفعاليات مهرجان البندقيّة السينمائي. وقد ارتدت ثوباً باللون الذهبي يزيّنه حزام مخملّي أسود ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

- تألقت النجمة الأميركيّة آمي أدامز بثوب ذهبي من دار Tom Ford خلال مشاركتها بفعاليات المهرجان خلال العام 2016.

- اختارت النجمة الإنجليزية كيرا نايتلي ثوبا من الدانتيل باللونين الفضي والذهبي خلال مشاركتها بفعاليات هذا المهرجان خلال العام 2011. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Valentino.

- اعتمدت النجمة الأميركية جيسيكا شاستاين ثوباً من الدانتيل باللون البيج لمشاركتها في فعاليات هذا المهرجان خلال العام 2011.

- في العام 2010، اختارت النجمة نتالي بورتمان لمشاركتها في فعاليات المهرجان ثوباً أحمر مميّزا جداً من دار Rodarte.

- تألّقت النجمة الأميركية ميشال ويليامز بثوب رومنسيّ من Jason Wu خلال مشاركتها بفعاليات المهرجان في عام 2010.

- في العام 2005، ارتدت العارضة البريطانية ذات الأصول السودانيّة أليك ويك ثوباً من الصعب نسيانه نظراً للرسالة التي حملها. دار Valentino وقّعت هذا الثوب وزيّنته بكلمة "سلام" المطرّزة عليه بلغات مختلفة.