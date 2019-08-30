هكذا تتخلصين من البقع البنية التي يتركها الصيف على بشرتك

تنتج البقع البنيّة التي تظهر على البشرة في نهاية فصل الصيف عن اضطراب في إنتاج الميلانين المسؤول عادةً عن لون الجلد والشعر والعينين. ويؤدي الإفراط في التعرّض للأشعة الذهبيّة دون استعمال حماية مناسبة إلى زيادة في إنتاج الميلانين الذي يتكدّس على سطح البشرة مكوّناً بقعاً داكنة قد تكون مجتمعة أو منعزلة. تعرّفوا فيما يلي على أفضل العلاجات التجميليّة والمكونات الطبيعية التي تسمح بالتخلص منها.

العلاجات التجميلية

يتمّ تطبيق هذه العلاجات في معهد التجميل، وهي تعطي نتائج فعّالة جداً في مجال القضاء على البقع الداكنة.

• العلاج بالتبريد

يُستعمل لإزالة البقع المنعزلة والقليلة التلوين، ويتمّ من خلال رشّ غاز الأزوت السائل على البقع التي سوف تتحوّل إلى حمراء ثم تتكون عليها قشرة بنيّة تزول في غضون 10 أيام لتستعيد البشرة لونها الفاتح الموحّد.

• العلاج باللايزر

يتوجه العلاج باللايزر إلى البقع الداكنة جداً والمجتمعة في منطقة معيّنة. يقوم اللايزر في هذه الحالة بامتصاص اللون الداكن ويترافق تطبيقه مع شعور معتدل بالانزعاج وبعض الاحمرار الذي يزول في غضون يوم أو يومين.

• العلاج المفتّح للبشرة

يساعد هذا العلاج في إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة كما أنه يقضي على البقع الداكنة المزعجة التي تعكّر صفوها. تختلف خطوات العلاج بين معهد تجميلي وآخر، فالبعض يلجأ إلى تقنيّات التدليك اليدوي لمساعدة المستحضرات على النفاذ إلى عمق البشرة فيما يستعين البعض الآخر بآلات التدليك الكهربائية لهذا الغرض.

التركيبة السحريّة لهذه المستحضرات تتضمّن عادةً خليطاً من حوامض الفاكهة الغنيّة بالفيتامين "سي." الذي يتمتع بخصائص مقشّرة. يُطبّق هذا العلاج على بشرة الوجه والعنق بطبقة ترتبط سماكتها بقدرة الجلد على التحمّل.

• الحماية من الشمس

بعد علاج البقع البنيّة يُنصح بالمثابرة على استعمال مستحضرات الحماية من الشمس لمنع ظهور بقع جديدة. تبنّي عادة استعمال كريم حماية من الشمس عند الخروج من المنزل واستعيني بكريم نهار مزوّد بفيلترات مضادة للشمس، فهذان المستحضران ضروريان لحماية البشرة من ظهور بقع داكنة جديدة.

• الاستعانة بمستحضرات مفتّحة للبشرة

تتضمن هذه المستحضرات كريمات مضادة للتجاعيد، مقشّرات تستعمل مرة أسبوعياً وأمصال معالجة للبقع. وهي تلعب دور مكمّل للعلاجات المطبّقة في معهد التجميل كما يمكن الاستعانة بمصل مقشّر يُطبّق مساءً لمعالجة جميع أنواع الشوائب التي تعكّر صفو البشرة والتي تكون ناتجة عادةً عن التعرّض للشمس والتقدّم في السن.

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العلاجات الطبيعيّة

تساعد بعض المكوّنات الطبيعيّة في علاج مشكلة البقع، ومن أبرز حسناتها أنها سهلة التطبيق في المنزل وتؤمّن نتائج فعّالة.

• عصير الليمون

يتميّز عصير الليمون بخصائص مفتّحة للبشرة بفضل غناه بالفيتامين "سي". اخلطي عصير الليمون مع القليل من الملح وطبّقيه على البقع صباحاً ومساءً بواسطة عود قطنيّ. اتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق ثمّ اغسليها بالماء لحمايتها من أي تهيّج.

• البقدونس

انقعي باقة من البقدونس في وعاء يحتوي على الماء الغالي واتركيه يبرد. صفّي هذا الخليط واستعملي مائه كلوشن يُطبّق على البشرة صباحاً ومساءً لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء.

• الزيوت الأساسية

تتمتع زيوت الجزر والجيرانيوم والكرفس بفعالية في مجال علاج البقع البنية. اخلطي نقطتين من كلٍ من هذه الزيوت الأساسية مع ملعقتين كبيرتين من زيت الورد وطبّقي القليل منه على بشرتكِ مساءً للتخلّص من البقع الداكنة.

• خل التفاح

يساعد خل التفاح في تنظيم نسبة حموضة البشرة، وهو يقضي على البقع البنية بفضل احتوائه على الحمض الأسيتي. اخلطي مقدار فنجان من خل التفاح مع المقدار نفسه من الماء. امسحي بشرتكِ بقطنة مبللة بهذا الخليط مساءً واتركيه يجفّ في الهواء قبل شطفه بالماء الفاتر.

• الفاكهة

تساعد بعض أنواع الفاكهة في القضاء على البقع البنية بفضل غناها بالفيتامينات التي تنشّط آليّة تجدد الخلايا. طبّقي قطعاً من البابايا أو الأناناس أو التفاح على البشرة، أتركيها لمدة 15 دقيقة ثمّ اشطفي بشرتكِ بالماء وطبّقي عليها القليل من زيت الأرغان المرطّب والغنيّ بالفيتامين "إيه".