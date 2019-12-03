معاطف 2020 تتخطّى الزمن لكي لا تقع في الروتين

تشهد ساحات الموضة العالميّة إطلاق أول مجموعات ما قبل خريف 2020 التي تضمّنت تصاميم معاطف عصريّة قدّمت مفهوماً للأناقة يتخطّى الزمن دون الوقوع في روتين الكلاسيكيّة. تعرّفوا على بعض تصاميمه فيما يلي:

- قدّمت دار Giorgio Armani مجموعتها من الأزياء الخاصة بما قبل خريف 2020 التي تضمّنت حوالي 90 إطلالة حمّلت الكلاسيكية أبعاداً عصريّة. غلبت على إطلالاتها ألوان الأسود، والأبيض، والرمادي مع لمسات من الأحمر أضافت عليها لمسات من الدفء والإشراق. وقد لفتنا في هذه المجموعة معطفاً من الجلد الأحمر تميّز بقصته الضيّقة وياقته العسكريّة وآخر من الجوخ الرمادي تميّز بكمين واسعين مزينين بالشراريب وببطانة باللون الأحمر.

- في مجموعتها التي تضمّنت حوالي 50 إطلالة، قدّمت دار Roberto Cavalli مجموعة من المعاطف ذات الألوان الحياديّة التي تطبّق عليها مقولة أنها تتخطّى الزمن لتبقى على الموضة في السنوات العشر المقبلة. وقد لفتنا منها معطف من الجلد باللون الأخضر الزيتي تتزيّن ياقته بالفرو ومعطف آخر بتصميم "الكاب" وباللون البيج الفاتح تميّز بحزام على سلسال وأزرار معدنيّة.

- من عشرينيّات القرن الماضي استوحت دار Thom Brown مجموعتها من الأزياء لما قبل خريف 2020. وقد تضمّنت 33 قطعة من الأزياء غلبت عليها القصات الرجالية في البدلات والمعاطف. التركيز على طبعة المربعات ظهر جلياً في العديد من التصاميم التي تمّ تنفيذها بخامات التويد والجوخ وجمعت بين الأسلوبين الأنثوي والذكوري بتوازن لافت.

- قدمت دار Jil Sander معطف "الترنش" ذات الطابع الكلاسيكي بأسلوب عصري متجدد من حيث القصات واللمسات الخاصة التي دخلت عليه. ولكنه حافظ على حيادية ألوانه مما يسهّل تنسيقه مع العديد من الأزياء ويجعل منه رفيقاً مثالياً لأوقات السفر والتبدلات المناخية الطارئة.

- أضافت دار Joseph بعض اللمسات المميزة على معاطفها ذات الطابع الكلاسيكي، فرأيناها تقدّم المعطف الجلدي الأسود بدون كمين ومع حزام يحدد الخصر. وقد جمعت بين تصميم المعطف و"الكاب" في تصاميم اختارت لها ألواناً حياديّة مما يسهّل تنسيقها مع معظم الأزياء الشتويّة.