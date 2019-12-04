هكذا بدت النجمات في أشهر مهرجان بريطاني للموضة

شهد مساء أمس إقامة حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية، الذي يشكّل مناسبة سنويّة يجتمع فيها أهل الموضة والفن في مسرح "رويال ألبرت هول" البريطاني الشهير بمناسبة توزيع جوائز على الفائزين من المصممين والعارضات.

- جوائز 2019:

استطاع دانيال لي بيك، المدير الإبداعي لدار Bottega Veneta، أن يحصد 3 من أبرز جوائز هذا الحفل. إذ حصل على جائزة أفضل مصمم في العام 2019، أفضل مصمم بريطاني للعام 2019، وأفضل مصمم للأزياء والأكسسوارات النسائية. وقد حصلت دار Bottega Veneta أيضاً على جائزة أفضل علامة للعام 2019.

حصل المصمم الإيطالي جيورجيو أرماني خلال هذا الحفل على جائزة تقديريّة لمسيرته الطويلة في مجال تصميم الأزياء. فقد أطلق أرماني علامته في العام 1975 وهو معروف بابتكاره ورؤيته العابرة للزمن، بالإضافة إلى اهتمامه بالتفاصيل التي شكّلت مصدر إلهام للعديدين في مجال صناعة الموضة.

وحصل كيم جونز، مصمم دار Dior للأزياء الرجالية، على جائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية في العام 2019، فيما حصلت أدوت أكيش على جائزة أفضل عارضة للعام 2019. وقد حصلت العارضة المخضرمة نعومي كامبل على لقب "أيقونة موضة"، وحصلت علامة Fenty التي أطلقتها النجمة ريهانا على جائزة " الترف المدني"، فيما حصلت ساره بورتن المديرة الإبداعية في دار Alexander McQueen على جائزة الريادة، فيما حصل كريستوفر كاين مصمم دار Burberry على جائزة "أفضل مصمم بين المصممين".

- إطلالات لافتة:

تألقت نجمات هذا الحفل بإطلالات مميّزة كان أبرزها:



• إطلالة العارضة نعومي كامبل بثوب من الدانتيل اختارته من دار Alexander McQueen.

• إطلالة العارضة أديت أكيش بثوب أخضر عاري الكتفين زيّنته عقدة كبيرة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Valentino.

• إطلالتا النجمتين جوليا روبرتس وكايت بلانشيت اللتان حملتا توقيع دار Giorgio Armani. وقد اعتمدت الأولى جامبسوت باللون الأسود البرّاق فيما اختارت الثانية ثوباً باللون الفضي زيّنته الكشاكش على الصدر والكتفين.

• إطلالة إميليا كلارك نجمة مسلسل "صراع العروش" التي تألقت بثوب أصفر من Valentino.

• إطلالة نجمة تلفزيون الواقع أوليفيا كولبو التي تألقت بثوب عاري الكتفين من Ralph&Russo.

• إطلالة النجمة ريهانا التي ارتدت ثوباً من الساتان باللون الأزرق نسّقته مع معطف وقفازات باللون نفسه. وقد حملت إطلالتها توقيع علامتها Fenty.

• إطلالة المصممة أليكسا تشانغ بثوب من "الباييت" الأسود تزيّن بياقة وكمّين باللون الأبيض. وقد حملت توقيع علامتها الخاصة.