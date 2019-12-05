مصممة عربيّة تنفّذ أحذية للنجمات والأميرات

اسمها أمينة المعادي، عمرها 30 عاماً، وهي من أب أردني وأم رومانية. ترعرعت في إيطاليا حيث درست التصميم، لتتحوّل إلى أيقونة في ساحات الموضة بكل من ميلانو وباريس. عملت كمنسّقة مظهر في عدة إصدارات من مجلة Vogue بنسخها الإيطالية وفي مجلة GQ الأميركية، وذلك قبل أن تطلق منذ حوالي عام، علامتها الخاصة بتصميم الأحذية التي تحمل اسمها "Amina Muaddi".

أصبحت علامتها سريعاً إحدى العلامات المفضّلة لدى عارضات الأزياء العالميّات أمثال الأختان جيجي وبيللا حديد، والأختان كايلي وكيندال جينير... تصاميمها تباع في أشهر المتاجر العالميّة أمثال Harrods في لندن، وفي العديد من المتاجر الإلكترونية أمثال Farfetch وNet-a-porter...وقد ارتدت من تصاميمها الملكة الأردنية رانيا خلال زيارتها لملكة بريطانيا برفقة زوجها الملك الأردني عبدالله وولي العهد الأمير حسين.



- الجوائز العالمية والتعاون مع ريهانا:

تُعتبر أمينة المعادي من الشخصيات المؤثرة على موقع إنستغرام، بحيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 300 ألف. وقد نالت عدة جوائز كان آخرها جائزة أفضل مصممة أحذية في حفل Footwear News Achievment Awards2019 الذي أقيم مؤخراً في نيويورك. كما جرى تكريمها في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في بداية الأسبوع الجاري.

يشير خبراء الموضة إلى أن ريهانا من أشد المعجبات بتصاميم أحذية أمينة المعادي. وتملك مجموعة منها ترتديها في مناسبات مختلفة. وهذا ما دفع بالنجمة الباربادوسيّة إلى تنسيق أزياء علامتها الخاصة Fenty مع أحذية من تصميم أمينة المعادي خلال العرض الأخير للعلامة الذي أقيم خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك. وقد أعلنت ريهانا مؤخراً أنها اختارت أمينة لتصميم أحذية علامة Fenty الفاخرة. وسبق لأمينة أن تعاونت أيضاً مع دار Alexandre Vauthier الفرنسيّة في تصميم مجموعة من الأحذية التي رافقت أزياءها في عرضها الأخير.