الأزرق الكلاسيكي هو اللون الرسمي للعام 2020

أخيراً تمّ الكشف عن اللون الرسمي للعام 2020، إنه اللون الأزرق الكلاسيكي، الذي اختارته شركة "بانتون" المتخصصة في تحديد الألوان الطاغية على الموضة، والديكور، والسلع التكنولوجيّة في بداية كل عام.

بعد أن كان المرجاني Living Color هو اللون الرسمي للعام 2019، يأتي الأزرق الكلاسيكي Classic Blue ليحلّ مكانه في العام 2020. يُطلق العامة على هذا التدرّج إسم الأزرق الملكي، وهو لون السماء والبحر الذي يوحي بالطمأنينة، والإبداع، والتميّز. كما يعزّز الطموح، ويُفعّل عقلنا البديهي.

في العام 1999 وعلى أبواب الألفية الجديدة، اختارت "بانتون" لدى انطلاقها أزرق Cerulean كلون للعام 2000. وقد دأبت على تقديم لون خاص بكل عام، كما أنها استعملت تدرجات الأزرق 6 مرات في 20 عاماً منذ ذلك الحين. حيث تم اختيار أزرق Aqua Blue كلون للعام 2003، أزرق Blue Turquoise كلون للعام 2005، أزرق Blue Iris كلون للعام 2008، أزرق Turquoise لوناً للعام 2010، وأزرق Serenity لوناً للعام 2016.

- لون الهدوء والاستقرار:

حسب الموقع الرسمي لـ"بانتون"، فقد تمّ اختيار الأزرق الكلاسيكي كلون للعام 2020 كونه يوحي بالهدوء والثقة، فضلاً عن قدرته على تعزيز التواصل. كما أنه يسلّط الضوء على رغبتنا في البحث عن الاستقرار خلال العبور إلى عصر جديد. كل هذه المزايا دفعت دور الأزياء العالميّة إلى اعتماد هذا اللون في مجموعاتها من الأزياء الجاهزة الخاصة بربيع 2020.

وقد رأينا الأزرق الكلاسيكي في مجموعة Balenciaga على شكل ثوب من المخمل الناعم تميّز بتنورته الضخمة. ورأيناه على شكل كنزة صوفيّة وتنورة طويلة في مجموعة Marni، وقدّمته دار Haider Ackermann على شكل بدلة رجالية رافقها حزام أسود وأزرق عند الخصر.

دار Marc Jacobs نسّقت سترة زرقاء من التويد مع سروال عريض مطبّع بالأزهار، أما دار Bottega Veneta فنسّقت الأزرق الكلاسيكي مع الأبيض والأسود في إطلالات عصريّة ومبتكرة، فيما اعتمدت Moschino الأزرق المطبّع بالأصفر، والأبيض، والأسود على الأزياء والأكسسوارات أيضاً. وقد حرصت دار Carolina Herrera على تقديم الأزرق الكلاسيكي بتقنية Tie Dye فيما عمدت دار Louis Vuitton إلى استحضار أزرق الطبيعة ليزيّن أزياءها الربيعيّة.