إفريقية تحصد أهم لقب جمالي في الكون للعام 2019

استطاعت ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي (26 عاماً) أن تحصد لقب ملكة جمال الكون للعام 2019. وذلك خلال حفل أقيم ليل الأحد، للمناسبة في استوديوهات تايلر بيري في أتلنتا جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية.

اختيارها ردّه حكّام هذه المسابقة إلى تفوّقها في جولات ملابس البحر، أزياء السهرة، وإجاباتها اللافتة عن الأسئلة التي طُرحت عليها، ومن بينها سؤال عن الدافع الذي تتوقع أن يكون وراء حصولها على اللقب. وهي قالت في هذا المجال: "ترعرعت في عالم حيث النساء اللواتي يشبهنني من حيث نوع البشرة والشعر لا يُعتبرن جميلات، وأظن أنه حان الوقت اليوم لتوقّف هذا المعتقد، أريد أن ينظر الأطفال إليّ فيرون وجهي الجميل، وأريدهم أن يروا فيه انعكاساً لوجوههم".

زوزيبيني أخصائية في العلاقات العامة، حاصلة على شهادة دراسات عليا في تكنولوجيا العلاقات العامة.

وقد تمّ تتويجها خلال الحفل بتاج مرصّع بالماس حمل توقيع مجوهرات معوّض اللبنانيّة صُنع خصيصاً للمناسبة من الذهب عيار 18 قيراطاً وتمّ ترصيعه بحوالي 1770 حبة من الألماس. وهي تألّقت بثوب أبيض رافقه "كاب" طويل من علامة Biji-La Maison de Couture وتسلّمت تاجها من ملكة جمال الفلبين حاملة لقب ملكة جمال الكون للعام 2018.

وصيفات ملكة جمال الكون الجديدة هما: ملكة جمال المكسيك صوفيا أراغون التي حازت على لقب الوصيفة الثانية، وقالت خلال الحفل: "إن لم نستخدم الجمال لتحقيق هدف كبير في الحياة سيبقى مجرّد زخرفة لا قيمة لها".

أما لقب الوصيفة الأولى فحصلت عليه ملكة جمال بورتوريكو ماديسون أندرسون التي صرّحت خلال الحفل: "تكمن مهمتي في أن أظهر للعالم أن السحر يكمن في المثابرة وعدم الاستسلام، فالكون يستمع دائماً إلى القلب العنيد".