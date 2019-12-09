هكذا بدت إطلالات النجمات العربيات في أحدث حفلاتهن

شاركت النجمات العربيات بحفلات متعددة في أنحاء مختلفة من العالم العربي. واخترن إطلالات لافتة تميّزت بأناقة تليق بأرقى المناسبات. تعرّفوا على أفضل 8 إطلالات رصدناها لهنّ مؤخراً.

- خلال مشاركتها بحفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، اختارت النجمة السورية أصالة نصري إطلالة في منتهى الأناقة حملت توقيع دار Nicolas Jebran. وهي اعتمدت للمناسبة ثوباً طويلاً مستوحى من تصميم القفطان تميّز بلونه السكري وتزيّن بتطريزات فضّية.

- أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلاً غنائياً في دار الأوبرا بمسقط. وقد ارتدت للمناسبة إطلالة من توقيع دار Zuhair Murad تألفت من ثوب أبيض طويل مطرّز بالفضي ترافق مع "كاب" طويل تزيّن بالريش.

- أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلاً غنائياً على مسرح محمد عبده في البوليفار ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية. وقد تألقت بهذه المناسبة بثوب حمل توقيع دار Georges Hobeika تزيّن بزخرفات مطرّزة بنعومة، وتميّز بكمّين شفّافين غطتهما الحبيبات البرّاقة. كما أكملت إطلالتها بمجوهرات من Saudijawaher اهتمّت بتنسيقها خبيرة المظهر السعودية هلا الحارثي.

- أحيت الفنانة المصريّة أنغام حفلاً غنائياً على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض. واعتمدت للمناسبة إطلالة باللون الأزرق حملت توقيع دار Zuhair Murad وتألفت من ثوب ضيّق طويل تميّز بتطريزه الكثيف وبكمّين مزيّنين بالريش. وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية من Sarah Jewelery.

- خلال حفل زفاف خاص أحيته، تألّقت الفنانة ميريام فارس بثوب من الدانتيل باللون الأزرق الفاتح تميّز بكتفيه المنسدلين وبذيل طويل مؤلّف من طبقات من التول. وقد تزيّنت للمناسبة بمجوهرات ماسيّة من Lazurde.

- خلال تواجدها في سلطنة عمان ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بثوب ضيّق تميّز بكمّين طويلين وبطبعة جلد الفهد. وهو حمل توقيع دار Balmain الفرنسية.

- خلال مشاركتها بحفل غنائي في فعاليات موسم الرياض، تألّقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بإطلالة كلاسيكية تألفت من ثوب أسود طويل من التول تميّز بتنورته الواسعة، حزام رفيع عند الخصر، كمّين شفّافين، وعقدة زيّنت العنق.

- بدت الفنانة بلقيس فتحي متألقة بثوب ذي قصة أميرية من تصميم Marwan Khaled Couture. وقد تميّزت إطلالتها بلونها الوردي الرقيق وتزيّنت بتطريزات ذهبيّة ذات طابع شرقي أنيق.