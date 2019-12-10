أزياء وطنيّة مبتكرة جداً لأجمل نساء العالم

يندرج الزي الوطني ضمن الإطلالات المرافقة لكل مشاركة بحفل انتخاب ملكة جمال الكون، فهو يعبر عادةً عن ثقافة وطنها بأسلوب استعراضي لافت من الابتكار والأناقة.

وقد شاركت بحفل انتخاب ملكة جمال الكون، الذي أقيم مساء الأحد الماضي في أتلنتا جورجيا بالولايات المتحدة الأميركيّة، 89 صبيّة شكّل مرورهنّ بالزي الوطني محطة بارزة في الحفل.

صاحبة أجمل زيّ

حازت ملكة جمال الفلبين غازيني غنادوس على لقب "صاحبة أجمل زي وطني" بهذه المسابقة. وهي ارتدت للمناسبة ثوباً فضياً يزيّنه نسرين كتحيّة إلى هذا الطير الذي يعتبر الرمز الوطني لجزر الفلبين. وقد كتبت على صفحتها في موقع انستغرام "هناك نسر في نفسي يريد أن يحلّق إلى عنان السماء. وأنا فخورة بمشاركتي بعرض الأزياء الوطنيّة خلال مسابقة ملكة جمال الكون، بإطلالة تجسّد قوة النسر وحبه للحرية هو الذي يمثّل الشعب الفلبيني بامتياز".

حمل هذا الزي توقيع المصمم الفلبيني كاري سانتياغو الذي قال عنه إن تفاصيله معقدة للغاية، وقد تم تنفيذها يدوياً مع أنماط قطع الليزر المميزة. حاز هذا الزي على إعجاب العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم. وقد قال عنه المصمم الفلبيني الشهير مايكل سينكو: "إنه أفضل زيّ وطني عرفته مسابقة ملكة جمال الكون في تاريخها، فقد تجلّت فيه مقوّمات الخياطة الراقية بأبهى حلّة".

خطأ وتصحيح

شهد هذا الحفل لغطاً حول الفائزة الحقيقية بلقب أفضل زيّ وطني، إذ أعلن المقدّم ستيف هارفي خلال الحفل أن الفائزة بهذا اللقب هي ملكة جمال الفلبين فصححوا له أنها ملكة جمال ماليزيا. لتقوم منظّمة ملكة جمال الكون بنشر تغريدة صباح الاثنين على أن هارفي كان في الواقع على حق عندما أعلن فوز ملكة جمال الفلبين بأفضل زيّ وطني، أما الخطأ الذي حصل فكان ناجماً عن وقوف ملكة جمال ماليزيا مكانها.

عربيّة وحيدة

المشاركة العربية الوحيدة في حفل ملكة جمال الكون للعام 2019 كانت ملكة جمال مصر ديانا حامد البالغة من العمر 20 عاماً. وهي من أم مجريّة وأب مصري، وتتابع دراستها في مجال إدارة الأعمال بمدينة لندن. وقد ظهرت بزيّ فرعوني طغت عليه ألوان الذهبي والأحمر الداكن. ومن الأزياء الوطنية اللافتة والمبتكرة في هذا الحفل نذكر: زيّ ملكة جمال البرازيل التي حملت يافطة دوّنت عليها عبارة "أوقفوا العنف ضدّ النساء"، زيّ ملكة جمال كوستا ريكا ذات الألوان الحيويّة، زي ملكة جمال ماليزيا الذي ترافق مع مائدة عامرة بالأطايب، زي ملكة جمال منغوليا الذي رافقه أكسسوار مبتكر على الرأس، وزي ملكة جمال البهاماس المستوحى من طيور اللبغاء الملوّنة.