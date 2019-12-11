5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة هذا الشتاء

يملك خبراء العناية بالبشرة في جعبتهم العديد من النصائح المفيدة، التي تؤمّن الحفاظ على إشراقة البشرة خلال فصل الشتاء. تعرّفوا على 5 منها واستعينوا بها للحفاظ على النضارة في وداع العام 2019.

المعروف عن البشرة المشرقة أنها تلتقط الضوء وتوحي بالنضارة والشباب. ولذلك يعمل روّاد موقع إنستغرام على الاستعانة بفيلترات تعدّل الصور لتضفي الإشراق على البشرات الفاقدة للحيوية في الصور. ولكن في الحياة اليوميّة يمكن الاستعاضة عن هذه الفيلترات ببعض الخطوات العمليّة التي تجعل السحنة تبدو مشرقة من خلال الاستعانة بمستحضر أساس وكريم أساس يناسبان لون البشرة وطبيعتها، بالإضافة إلى مستحضر معزّز للإشراق للحصول على نتيجة مثالية.



1- تنشيط البشرة:

يُشكّل التدليك وسيلة مناسبة لإيقاظ البشرة وتعزيز إشراقها. استفيدي من تطبيق الكريم المرطّب أو المغذّي على بشرتكِ لتدليكها بحركات ضغط متوسّط الحدّة وبأطراف الأصابع يتمّ تطبيقها على محيط الوجه من الجبين باتجاه الصدغين نزولاً نحو الفكّين والعنق. يتمّ الانتقال بعدها إلى تدليك الحاجبين والاتجاه من الزوايا الداخليّة للعينين باتجاه الزوايا الخارجيّة مروراً بالهالات الداكنة. على أن يتمّ تكرار كل حركة 3 مرات للمساعدة على تنشيط الدورة الدمويّة وتعزيز إشراق البشرة.

2- تطبيق مستحضر أساس:

استعيني بمستحضر أساس ملوّن تختارينه، وفق لون ونوع البشرة وتطبّقينه على كامل الوجه لإخفاء مختلف الشوائب. يساعد مستحضر الأساس ذات اللون الزهري في إضفاء الانتعاش على البشرات الفاتحة. أما إذا كان لونه أصفر فهو يخفي المظهر الرمادي للبشرات الشاحبة والفاقدة للحيوية خاصةً في حالة النساء المتوسطيّات. ويعمل مستحضر الأساس ذو التدرّجات المشمشيّة على إحياء البشرات الحنطيّة خاصةً عندما تعاني من ظهور البقع، فيما يقوم مستحضر الأساس الغنيّ بانعكاسات لؤلؤية بإضفاء الإشراق على مناطق محددة من الوجه.

3- اختيار كريم الأساس المناسب:

اختيار المستحضر المناسب في هذا المجال يبدأ بتحديد اللون المناسب للبشرة. قومي باختبار الشرايين عند الجهة الداخليّة من المعصم، فإذا كانت هذه الشرايين تميل إلى اللون الأزرق اختاري كريم أساس مائلا بتدرجاته إلى اللون الوردي، أما إذا كانت تميل إلى اللون الأخضر فاختاري كريم الأساس المائل إلى اللون العسلي أو الذهبي. وإذا كنتِ تجدين صعوبة في تحديد لون الشرايين كونها غير ظاهرة، فاختاري 3 تدرجات من كريم الأساس تكون الأقرب إلى بشرتكِ طبّقيها على الفك واختاري منها اللون الأقرب إلى لون بشرتكِ. أما بالنسبة إلى صيغة هذا المستحضر، فالأفضليّة تبقى للتركيبات السائلة أو تلك التي بصيغة الجل والتي تؤمّن للبشرة تغطية شفّافة ومشرقة.



4- تحديد الوجه بالشكل المناسب:

التحديد يتمّ باستعمال ظلال الخدين والمستحضرات المعزّزة للإشراق كونها تبرز منحنيات الوجه. إذا كانت بشرتكِ سمراء، اختاري ظلال الخدين ذات التدرجات البرتقاليّة. أما إذا كانت بيضاء فاختاري لها ظلال الخدين ذات التدرجات الورديّة، وإذا كانت عرضة للاحمرار فتناسبها ظلال الخدين ذات التدرجات المرجانيّة. على أن يتمّ تطبيق ظلال الخدين من الوجنتين باتجاه الأذن فيما يُطبّق مستحضر تعزيز الإشراق على عظمة الأنف، بين الأنف والشفاه، وعلى عظمتي الوجنتين. اختاريه بتدرجات ذهبيّة أو نحاسيّة للبشرات الكامدة وبلون ورديّ للبشرات الفاتحة.

5- إخفاء الظلال:

لإضفاء الإشراق على المناطق التي تغطّيها الظلال في الوجه مثل جانبي الأنف، المنطقة الممتدة بين أطراف الأنف وزوايا الشفاه، بالإضافة إلى جانبي الشفاه استعيني بقلم معزّز للإشراق تختارينه بلون ورديّ أو دراقيّ للبشرة الفاتحة. وبلون يميل إلى البرتقالي للبشرات الحنطيّة والداكنة. طبّقيه مباشرةً بعد كريم الأساس ثم طبّقي القليل من البودرة الشفافة على شرتكِ.