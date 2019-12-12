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في حصاد 2019: إطلالات لن ينساها البساط الأحمر

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
سيرينا ويليامز
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مع اقترابنا من وداع العام 2019، نسترجع أبرز المحطات التي طبعت أيام هذه السنة. فيما يلي نتذكّر بعض الإطلالات التي أجمع نقّاد الموضة والمتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها كانت الأبرز على البساط الأحمر للمهرجانات العالميّة.

- إطلالة لايدي غاغا في حفل Golden Globes التي تألّفت من ثوب أزرق عاري الكتفين حمل توقيع دار Valentino. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co كما لوّنت شعرها بتدرجات زرقاء للمناسبة. رافق هذا الثوب ذيلاً بطول 10 أمتار، وهو فُقد بعد الحفل ليعود للظهور خلال الشهر الماضي ويتمّ بيعه في مزاد علنيّ.

لايدي غاغا لايدي غاغا

- إطلالة النجمة إيما ستون في حفل الأوسكار بثوب من نيكولا غيسكيار الذي يشغل منصب المدير الإبداعي لدار Louis Vuitton. وقد استغرق تنفيذه وتطريزه 712 ساعة من العمل.

إيما ستون إيما ستون

- إطلالة النجم جاريد ليتو في حفل Met Gala من دار Gucci. وهو حمل بيده مجسّما لوجهه تماماً كما فعل بعض العارضين لمجموعة Gucci لخريف 2019 الذين حملوا مجسمات لرؤوسهم خلال عرض المجموعة.

جاريد ليتو جاريد ليتو

- إطلالة النجمة كاتي بيري في حفل Met Gala التي حملت توقيع دار Moschino واتخذت شكلا ثريا من الكريستال تمّ تحويلها إلى ثوب ببراعة وإتقان.

كاتي بيري كاتي بيري

- إطلالة النجمة كاردي بي في حفل Grammys التي حملت توقيع دار Mugler، واتخذت شكل صدفة بحريّة تم تنفيذها بلوني الكحلي والزهري الفاتح جداً. وقد نسّقتها مع عقد وتاج من اللؤلؤ.

كاردي بي كاردي بي

- إطلالة النجم تيموتي شالاميه الذي حصل خلال العام 2019 على لقب أكثر الرجال أناقة. وقد رأيناه بزيّ لافت على البساط الأحمر لمهرجان البندقيّة السينمائي، تألف من بدلة فضيّة مبتكرة حملت توقيع دار Haider Ackermann.

تيموتي شالاميه تيموتي شالاميه

- إطلالة النجمة إميلي بلانت في حفل SAG Awards، والتي تألفت من ثوب زهريّ طويل تزيّن بكشاكش مبتكرة. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة وحقيبة سهرة فضيّة من Jimmy Choo.

إميلي بلانت إميلي بلانت

- إطلالة النجمة جينيفر لوبيز خلال حفلات ما بعد الأوسكار. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً ثوباً عاري الكتفين تلوّن بتدرجات البحر وحمل توقيع دار Zuhair Murad.

جينيفر لوبيز جينيفر لوبيز

- إطلالة الرياضيّة سيرينا ويليامز في حفل Met Gala التي تألقت بثوب أصفر تزيّن بفراشات ورديّة. وقد نسّقته مع حذاء رياضي أبيض من Off-White بدل ارتداء حذاء بكعب مرتفع للمناسبة.

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