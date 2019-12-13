10 أقنعة طبيعية تحتاج إليها بشرتك الجافة هذا الشتاء

عندما تعاني بشرتك الجافة من الاحمرار وفقدان الحيوية خلال فصل الشتاء، فهذا يعني أنها تفتقد إلى الترطيب والعناصر الدهنية التي تساعدها في الحفاظ على ليونتها وإشراقها. لا تتأخري في إسعافها من خلال خلطات طبيعية يسهل تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة أصلاً في مطبخك.

الزبادي لتنعيمها

تحتاج البشرة الفاقدة للحيوية نتيجة الجفاف إلى شرب المزيد من الماء وإلى مكونات مرطبة يتم تطبيقها بشكل قناع على الوجه.

1- ضعي في الخلاط الكهربائي نصف حبة من الخيار ومقدار فنجان قهوة من الزبادي، فتحصلين على قناع مرطب يُطبّق على الوجه لمدة 10 دقائق قبل إزالته بالماء الفاتر ومسح البشرة بقطنة مبللة بماء ميسيلير.

2- اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الطين الأبيض، مقدار فنجان قهوة من الزبادي، ومقدار ملعقتين كبيرتين من العسل للحصول على قناع يُخلص البشرة الجافة من الشوائب المتراكمة داخل مسامها بفضل الطين فيما يعمل الزبادي والعسل على ترطيبها. يُترك هذا القناع لمدة 20 دقيقة، على أن يتم شطفه بعد ذلك بالماء الفاتر ومسح البشرة بماء ميسيلير.

3- خالطي مقدار فنجان قهوة من الزبادي، ملعقة كبيرة من العسل، و3 قطرات من الزيت النباتي (زيت دوار الشمس، زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت الجوجوبا، أو زيت الأرغان). يناسب هذا القناع البشرات المختلطة التي تعاني من جفاف بعض مناطقها. يُترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر ومسح البشرة بقطنة مبللة بماء ميسيلير.

الأفوكادو لتغذيتها

تعاني البشرات الجافة والجافة جداً من فقدان الإشراق والنضارة مما يجعلها شاحبة وفاقدة لليونتها. يحتاج هذا النوع من البشرات إلى الترطيب والتغذية بمكونات دهنية، ويشكل الأفوكادو مكوناً مثالياً في هذا المجال كونه يؤمن الفيتامينات الضرورية للبشرة.

4- اهرسي حبة أفوكادو ناضجة وأضيفي إليها عصير حبة من الليمون، ومقدار ملعقتين كبيرتين من العسل. سوف تحصلين على قناع مغذٍ يجب تركه لمدة 30 دقيقة على البشرة قبل شطفها جيداً بالماء الفاتر وتمرير قطنة مبللة بماء ميسيلير عليها. يتميز الأفوكادو بكونه فاكهة دهنية تؤمن للبشرة التغذية والحماية نظراً لغناه بالفيتامينات من فئة A، وB، وE. ويتمتع العسل بخصائص مغذية وقابضة للمسام فيما يعمل عصير الليمون على توحيد البشرة.

5- اهرسي جيداً نصف حبة من الأفوكادو وحبة ناضجة من الموز ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل، فالصيغة الدهنية للموز وغناه بالفيتامينات سيساعد الأفوكادو في تغذية وتليين البشرة. طبقي هذا القناع لمدة 10 دقائق على البشرة قبل شطفه بالماء الفاتر وتمرير قطنة مبللة بماء ميسيلير على البشرة.

6- اهرسي حبة من الأفوكادو وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يناسب هذا القناع البشرات الشديدة الجفاف كونه يغذيها بالعمق ويؤمن لها الفيتامينات التي تحتاجها، كما أنه يحمي البشرة ويساعد على تعزيز آلية ترطيبها والحفاظ على حيويتها.

الزيوت لحمايتها

تؤمن الزيوت التغذية التي تحتاجها البشرة لتستعيد حيويتها، وهي مفيدة جداً للعناية بها خاصة في فصل الشتاء.

7- اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وصفار بيضتين مع بضع قطرات من عصير الليمون لتحضير هذا القناع. يتميز زيت الزيتون بغناه بالفيتامينات من فئتي A وK التي تغذي البشرة، فيما يعمل صفار البيض على تنعيمها. وهو يناسب البشرات الجافة والناضجة.

8- اخلطي ملعقتين من زيت اللوز مع بضع قطرات من ماء الورد لتحضير قناع ينفذ بسهولة إلى عمق البشرة ويؤمن لها الفيتامين E الذي يغذيها وينعمها.

9- اخلطي ملعقتين من زيت الخروع مع بضع قطرات من ماء الورد لتحضير قناع مفيد جداً للبشرات الجافة. يحمي زيت الخروع هذه البشرات من الاعتداءات الخارجية الناتجة عن التبدلات المناخية، وعن استعمال لصابون والمياه الكلسية كما يتمتع بمفعول منظف للمسام بالعمق ومرطب في الوقت نفسه.

10- غمسي قطعة من القطن في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم مرريها على كامل الوجه. يمكنك ترك هذا الزيت على البشرة طوال الليل على أن يتم شطفه عند الاستيقاظ في صباح اليوم التالي. كما يساعد على تخليص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها ويمكن استعماله عدة مرات أسبوعياً.