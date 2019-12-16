نجمات 2019 بأجمل إطلالاتهن التي حملت توقيعاً عربياً

يُسجّل المصممون العرب حضوراً بارزاً في أشهر المهرجانات العالميّة من خلال إطلالات تتألّق بها النجمات على البساط الأحمر. تعرّفوا فيما يلي على أجمل هذه الإطلالات التي بقيت حاضرة بالأذهان في حصاد 2019.

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بدت النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا متألّقة بثوب أبيض عاري الكتفين خلال مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ72، الذي أقيم في شهر مايو/أيار الماضي. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Georges Hobeika.

تألّقت العارضة الأميركيّة جاسمين توكيس بثوب بكتف واحدة تميّز بلون مشرق وعقدة كبيرة زيّنته. حملت إطلالتها توقيع دار Georges Chakra، وقد ظهرت بها في حفل AmfAR الخيري في باريس الذي يجمع تبرعات لمحاربة مرض الإيدز، وذلك خلال شهر مايو/أيار الماضي.

اختارت الممثلة البريطانية المخضرمة هيلين ميرين ثوباً طويلاً باللون السكري غطّته تطريزات فضيّة. حملت إطلالتها توقيع دار Elie Saab، وهي ظهرت بها على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي بنسخته الـ72 الذي أقيم في شهر مايو/أيار الماضي.

اعتمدت النجمة جينيفر لوبيز ثوباً عاري الكتفين بألوان البحر حمل توقيع دار Zuhair Murad . وقد تألقت به في حفل Vanity Fair الذي يلي عادةً حفل الأوسكار وأقيم خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

تألّقت النجمة الأميركيّة جيسيكا شاستاين بثوب أخضر ذي تصميم كلاسيكي غطّاه التطريز وحمل توقيع دار Elie Saab. وهي ظهرت به خلال حفل "الكاميرا الذهبيّة" بنسخته الـ54 الذي أقيم خلال شهر مارس/آذار الماضي في مدينة برلين.

اختارت الممثلة الأميركيّة مارساي مارتن ثوباً أسود عاري الكتفين تزيّن بتطريزات ثلاثيّة الأبعاد وبذيل طويل. حملت إطلالتها توقيع دار Georges Hobeika وظهرت بها في حفل NAACP Image Awards الذي أقيم في هوليوود خلال شهر مارس/آذار الماضي.

بدت العارضة الإسبانيّة نيفيز ألفاريز متألقة في ثوب باللون الرصاصي تمّ تطريزه بالذهبي، خلال حفل Goya Awards الذي أقيم بإسبانيا في شهر فبراير/شباط الماضي. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Elie Saab وتزيّنت بحزام ذهبي معدنيّ.

اختارت النجمة جيسيكا شاستاين إطلالة لافتة تألّفت من ثوب أزرق عاري الكتفين حمل توقيع دار Zuhair Murad. وقد تألّقت بها في العرض الأول لفيلم It chapter two الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

تألّقت النجمة ليلي كولنز بإطلالة مبتكرة من دار Elie Saab في العرض الأول بأوروبا لفيلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile في لندن خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.