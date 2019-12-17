إطلالات نهاية العام من وحي مجموعات ما قبل خريف 2020

تترافق نهاية العام مع مجموعة من المناسبات التي تتطلّب إطلالات احتفاليّة. فإذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة لأناقتكِ، تعرّفي على بعض ما قدّمه مؤخراً المصممون من أزياء خاصة بالسهرات في مجموعات ما قبل خريف 2020.

- قدّمت دار Christian Siriano مجموعة من الإطلالات الاحتفالية بامتياز حملت شعار "راحة البال هي الترف الحقيقي". ولذلك جاءت أزياؤها بألوان حياديّة وغلب عليها الطابع العصري رغم الاعتماد على الخامات والقصات الكلاسيكيّة التي أظهرت الطابع المترف للتصاميم.

- أعادت دار Oscar de la Renta اللون الكحلي إلى ساحات الموضة بعد طول غياب. وقد استعانت بطابعه الفخم لتقديم أثواب سهرة تتزيّن بالتكسيرات البرّاقة حيناً وبالتطريز الناعم حيناً آخر، كما دخل تصميم "الكاب" على بعض الإطلالات ليضيف عليها لمسة مترفة.

- في مجموعتها لما قبل خريف 2020، قدّمت دار Marchesa حوالي 30 إطلالة تليق بأرقى المناسبات غلبت عليها ألوان الأبيض، والأحمر، والأسود، والرمادي. وقد غزتها الأزهار في الطبعات حيناً وفي التطريز حيناً آخر، كما تمّ تنفيذها بخامات فاخرة مثل المخمل، والدانتيل، والحرير، والأورغنزا، والكريب.

- تكرر ظهور الكشاكش في معظم إطلالات مجموعة Max Mara لما قبل خريف 2020 التي تألّفت من حوالي 30 إطلالة غلب عليها طابع "السبور-شيك". فرأينا الكشاكش تظهر على التنانير الضيّقة، سترات البلايزر، البلوزات، والأثواب التي تمّ تنفيذها بألوان كلاسيكيّة (أبيض، أسود، بيج...) وتدرّجات غنيّة (أحمر، أزرق نيلي، أخضر زمردي...) حيناً آخر.

- تمّ تشبيه مجموعة J. Mendel لما قبل خريف 2020 بقصة خرافيّة رومنسيّة بطلاتها أميرات ارتدين معاطف الفرو الأبيض وتزينن بأزياء غطاها التطريز وطبقات الكشاكش الصغيرة. وقد اعتمد المصمم على قصات مبتكرة أضفت لمسات عصريّة متجددة على الإطلالات.