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كلفة خيالية لأزياء ميلانيا ترمب في 2019

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
ميلانيا بالمعطف الأصفر من فالنتينو
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استطاعت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب، منذ تحولها إلى شخصية عامة، أن تثبت استحقاقها عن جدارة لقب "أيقونة موضة عالمية". وهي لم تخفِ يوماً اهتمامها بالأزياء الفاخرة رغم رفض العديد من المصممين البارزين (توم فورد، مارك جايكوبز، فيليب ليم...) أن ترتدي من أزيائهم تعبيراً عن عدم رضاهم على مواقف زوجها الرئيس دونالد ترمب.

كشفت صحيفة "ليكسبرس" بنسختها البريطانية مؤخراً عن أن السيدة الأميركية الأولى أنفقت خلال العام 2019 مبلغاً ضخماً على إطلالاتها، حيث قدرت كلفة الأزياء التي ظهرت بها فقط في المناسبات الرسمية بحوالي 260000 دولار أميركي. وهذا يستثني الإطلالات اليومية والأزياء والأكسسوارات التي تعتمدها في الرحلات والمناسبات غير الرسمية.

ميلانيا بمعطف دولتشي أند غابانا ميلانيا بمعطف دولتشي أند غابانا
ميلانيا بمعطف من ألكسندر ماكوين ميلانيا بمعطف من ألكسندر ماكوين
ميلانيا برفقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ميلانيا برفقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

من العلامات الفاخرة التي تفضلها ميلانيا نذكر: Chanel، وMichael Kors، وGucci، وCarolina Herrera للأزياء. كما أنها لا تتخلى عن أحذية Christian Louboutin ذات النعال الحمراء. ومن أبرز الرحلات الرسمية التي قامت بها ميلانيا برفقة زوجها الرئيس في 2019 نذكر: رحلتها إلى اليابان، زيارتها الرسمية إلى بريطانيا، ومشاركتها برفقة زوجها بقمة الدول السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال يونيو/حزيران الماضي.

خلال فبراير/شباط الماضي وحده، أنفقت السيدة الأميركية الأولى أكثر من 20000 دولار أميركي على إطلالاتها في المناسبات الرسمية. ومن مشترياتها معطف ليلكي من Valentino بلغ سعره حوالى 2300$، جامبسوت من Lora Piana بسعر 3500$، ثوب من Calvin Klein بسعر 3600$، وثوب من Gucci بسعر 4600$. ولكن كلفة أزيائها بلغت ذروتها في يونيو/حزيران الماضي لدى مرافقتها لزوجها إلى قمة الدول السبع في بياريتز الفرنسية حيث بلغت كلفة الأزياء التي ظهرت بها في بضعة أيام أكثر من 30000$.

ميلانيا برفقة زوجها دونالد والملكة إليزابيت ميلانيا برفقة زوجها دونالد والملكة إليزابيت
ميلانيا بثوب من كالفن كلاين في قمة الدول السبع ميلانيا بثوب من كالفن كلاين في قمة الدول السبع
ميلانيا بثوب من عز الدين علايا في قمة الدول السبع ميلانيا بثوب من عز الدين علايا في قمة الدول السبع

تبقى المعاطف هي الأزياء المفضلة بالنسبة لميلانيا. وقد رصدناها في الأشهر الأخيرة من هذا العام بمجموعة من المعاطف الأنيقة التي حملت توقيع أشهر دور الأزياء العالمية. أبرزها المعطف الأصفر الذي اتخذ شكل "كاب" من Valentino وبلغ ثمنه 6000$. ومعطف D&G المطبع بالأزهار الذي ظهرت به خلال أحد الاحتفالات الميلادية في البيت الأبيض وبلغ سعره 3000$. أما في أحدث إطلالاتها، فقد تألقت ميلانيا خلال احتفال ميلادي في البيت الأبيض بثوب كريمي تزين بأحجار الكريستال. حمل هذا الثوب توقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا وبلغ سعره حوالي 4000$.

ميلانيا بثوب من ألكسندر ماكوين في قمة الدول السبع ميلانيا بثوب من ألكسندر ماكوين في قمة الدول السبع
ميلانيا بثوب باللون الكريمي من غوتشي في قمة الدول السبع ميلانيا بثوب باللون الكريمي من غوتشي في قمة الدول السبع
ميلانيا في أحدث إطلالاتها بثوب من ريم عكرا ميلانيا في أحدث إطلالاتها بثوب من ريم عكرا

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