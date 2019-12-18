اتجاهات كانت الأكثر بروزاً في موضة 2019

تساعد مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد أبرز الخطوط التي تطبع الموضة من خلال إظهارها اهتمامات المتابعين وتبنّيهم نصيحة معيّنة دون سواها.

فيما يلي جمعنا أكثر 10 اتجاهات في مجال الموضة لاقت اهتمام المتابعين خلال العام 2019:



1- الأناقة المستدامة:

شكّل الاهتمام بالأناقة المستدامة موضوع الساعة خلال العام 2019، خاصةً أن صناعة الموضة تحتل المرتبة الثانية في لائحة الصناعات الأكثر تلويثاً في العالم.

وقد ساعدت حملات التوعية في هذا المجال على تبنّي محاولات من جانب المصنّعين والمستهلكين باتجاه خطوات مستدامة منها: صناعة الأنسجة من بقايا البلاستيك المرميّة في المحيطات واستبدال العديد من بيوت الأزياء العالميّة للفرو الطبيعي بالفرو الاصطناعي.

إن الاهتمام بهذا الاتجاه جعل البحث عن عبارة "الأناقة المستدامة" على الشبكة العنكبوتيّة يزيد بنسبة 34 بالمئة خلال العام الجاري.

2- الأزياء المثنيّة:

شكّلت الأزياء المثنيّة إحدى أبرز خطوط موضة ربيع 2019، مما يفسّر زيادة البحث عنها على الشبكة العنكبوتية بنسبة 108% خلال العام الجاري. وقد تكرر ظهور هذه الثنيات على الأثواب، التنانير، والبلوزات المصنوعة من خامات منسدلة تميّزت بطابعها الأنثويّ.



3- الطبعات الإفريقيّة:

ازداد الاهتمام بالأزياء المطبّعة بالنقشات الإفريقيّة بشكل لافت خلال العام 2019. وقد ازداد البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 219 بالمئة. تتميّز هذه الطبعات عادة بكونها مزركشة مما يساهم في إضفاء لمسات من التجدد والابتكار على الإطلالة.

4- النظارات البيضاويّة الشكل:

بدا التصميم البيضاويّ الشكل هو الأبرز هذا العام بالنسبة للنظارات الشمسيّة ونظارات تصحيح النظر، مما يفسّر ازدياد البحث عنها على الإنترنت بنسبة كبيرة. يضفي شكل هذه النظارات طابعاً عصرياً على الإطلالة، كما أنها تناسب معظم أشكال الوجوه مما يفسّر الإقبال عليها.

5- طبعة جلد الثعبان:

شكّلت نقشة جلد الثعبان الطبعة الحيوانيّة الأكثر شيوعاً خلال العام 2019، مما يفسّر ازدياد البحث عنها على الشبكة العنكبوتيّة بنسبة 642 بالمئة. تعتبر هذه الطبعة كلاسيكيّة ولكنها قادرة على إضافة لمسات عصريّة على الإطلالة. وقد رصدناها تغطّي الأثواب، التنانير، القمصان، والمعاطف، كما ظهرت على الأكسسوارات من حقائب وأحذية متنوّعة.

6- أقراط الأذنين بطبعة السلحفاة:

زيّنت طبعة قوقعة السلحفاة الأكسسوارات وتحديداً أقراط الأذنين خلال العام 2019 مما زاد البحث عليها على الإنترنت بنسبة 679 بالمئة. وقد رأينا المؤثّرات على وسائل التواصل الاجتماعي يتبنّين بكثافة هذه الموضة ويعتمدنها بأساليب متنوّعة أضافت تميّزاً على إطلالاتهنّ.

7- الثوب المعقود عند الخصر والثوب المعطف:

المعروف عن تصميم الثوب المعقود عند الخصر أنه قادر على إخفاء العديد من عيوب الجسم. وهو من القطع الكلاسيكيّة التي تبقى على الموضة ولكن الاهتمام به زاد بشكل لافت خلال العام 2019. وقد ترافق أيضاً مع الاهتمام بالأثواب التي تأخذ شكل المعطف. وقد سجّلت شبكة الإنترنت ارتفاعاً في البحث عن هذين التصميمين بنسبة كبيرة.

8- سروال راكبي الدراجات:

يُشكّل هذا السروال أحد أسوأ صيحات الموضة في 2019، ولكن ذلك لم يمنع الإقبال عليه. فقد رأيناه في أشهر عروض الأزياء العالميّة كما ارتدته المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سجّل البحث عنه على الشبكة العنكبوتيّة ارتفاعاً بنسبة كبيرة.

9- الأحذية الرياضيّة الضخمة:

قدّمت دور الأزياء الفاخرة نسختها الخاصة من الأحذية الرياضيّة الضخمة التي لاقت إقبالاً كبيراً رغم ارتفاع سعرها الذي يصل إلى أكثر من 800$ مثلاً في حالة حذاء Triple S من Balenciaga. وقد سجل البحث عن الأحذية الرياضيّة الضخمة على الإنترنت ارتفاعاً كبيرا.

10- الحقيبة المصنوعة من القصب:

طبعت هذه الحقيبة العام 2019 بطابعها وقد أتت لتحلّ مكان حقيبة القش التي سبقتها. وقد ارتفع البحث عنها على الشبكة العنكبوتيّة بنسبة مرتفعة، كما رأيناها تنتشر على موقع إنستغرام في صور المؤثّرات العالميّات.