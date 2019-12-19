هل تحتل إطلالات نانسي عجرم لقب "الأكثر عصريّة" في 2019؟

شاركت النجمة نانسي عجرم خلال العام 2019 بمجموعة من الحفلات أحيتها في مناطق مختلفة من العالم. وقد تألقت خلالها بإطلالات تميّزت بالأناقة وبالطابع العصري، مما يرشّحها لأن تكون النجمة العربية صاحبة الإطلالة الأكثر عصريّة هذا العام. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الإطلالات التي اعتمدتها في حفلاتها خلال العام الجاري:

- في حفلها الأخير الذي قدمته على مسرح أبو بكر سالم في الرياض منذ يومين بدت إطلالة نانسي عجرم عصريّة ودافئة. وقد اختارت للمناسبة ثوباً ضيقاً وطويلاً من المخمل الأحمر تميّز بتصميمه البسيط والأنيق على السواء.

- خلال الأسبوع الفائت، كانت نانسي قد أحيت حفلاً على مسرح الجامعة الألمانيّة في القاهرة. وقد تألقت للمناسبة بجامبسوت قصير من الباييت الذهبي، تميّز بقصته العصريّة. وقد نسّقته مع صندل أسود ومجوهرات ذهبيّة لامعة.

- في نهاية الشهر الماضي، أحيت نانسي عجرم حفلاً في جزيرة قبرص. وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً ضيقاً وطويلاً من الباييت الفضي تميّز ببساطته. وقد نسقته مع صندل فضي ومجوهرات ماسيّة.

- خلال الشهر الماضي، شاركت نانسي عجرم باحتفالات العيد العشرين لفندق رويال ميراج في دبي. وقد تألقت للمناسبة بثوب أصفر تميّز بخامته المنسدلة وكمّيه الواسعين. وحمل توقيع دار Elie Saab.

- خلال شهر أكتوبر، أحيت نانسي عجرم حفلاً في جامعة الدلتا بمصر. وقد ظهرت للمناسبة بثوب من الدانتيل الأسود متعدد الأطوال ومزيّن بالمسامير. تميّز هذا الثوب بطابعه العصري رغم كون الدانتيل خامة كلاسيكيّة بامتياز. حملت إطلالتها توقيع دار Elie Saab وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة.

- في إحدى الحفلات التي أحيتها بمصر في القسم الأخير من السنة، تألقت نانسي عجرم بثوب طويل من الباييت الأسود تميّز بقصة الكتف الواحدة وبفتحة طويلة عند الساق. وقد حملت هذه الإطلالة الهوليوودية توقيع دار Elie Saab ونسقتها مع مجوهرات ماسيّة فاخرة.

- شاركت النجمة نانسي عجرم بفعاليات موسم الرياض من خلال إحياء حفل غنائي. وقد ظهرت في هذه المناسبة بجامبسوت من الباييت الأسود تميّز بأناقته العصريّة.

- يعتبر الجامبسوت من القطع المفضلة بالنسبة لنانسي عجرم، وهذا ما تؤكده إطلالتها خلال حفل أحيته في القاهرة وارتدت خلاله جامبسوت بكتف واحدة تزيّنه الكشاكش. تميّز هذا الثوب بلونه الأزرق وحمل توقيع دار Elie Saab.

- تهوى نانسي الأزياء المخرّمة، وهذا ما تؤكده إطلالتها خلال حفل أحيته في مصر خلال العام الجاري وتألفت من ثوب أسود طويل تزيّنت تنورته بالتخريمات. وقد نسقت إطلالتها مع صندل باللون الأحمر.