جميلات العالم يشاركن بمهرجان "ميدل بيست" في السعودية

شهدت السعودية مساء الخميس افتتاح أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، إنه مهرجان "ميدل بيست" الذي يشكّل حدثاً عالمياً ضخماً للموسيقى، والفن، والثقافة. وهو يُقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" ويمتد من 19 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تُقام فعاليات هذا الحدث في 5 مسارح تتمتع بقدرة استيعابيّة تصل إلى 200 ألف شخص. وهو سيستقبل حوالي 100 فنان و"دي جي" عالمي على مدار ثلاثة أيام. وقد رصدنا في افتتاح هذا الحفل مجموعة من العارضات والمؤثّرات العالميّات نذكر منهن:

• العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو البالغة من العمر 38 عاماً، والتي بدت متألّقة بجامبسوت من الجلد الأسود اختارته من تصميم علامة Romy Collection المستقرّة في دبي.

• العارضة الكنديّة ويني هارلو البالغة من العمر 25 عاماً، والتي تألّقت بمعطف من الفرو الأسود ارتدته فوق أزياء رياضيّة باللون نفسه. وقد تزيّنت بنظارات شمسيّة وقبعة من Dior.

• العارضة النمساويّة نادين ليوبولد البالغة من العمر 25 عاماً، والتي ارتدت للمناسبة سترة طويلة زيّنتها الطبعات الحيوانيّة فوق سروال من الدنيم الأزرق و"توب" سوداء. وقد نسّقت أزياءها مع حذاء رياضي أبيض وحقيبة صغيرة باللون الأسود.

• العارضة الألمانيّة لورينا راي التي اختارت إطلالة عصريّة بسيطة تألّفت من سروال دنيم أسود نسّقته مع قميص مخمليّ باللون نفسه وخواتم ذهبيّة.

• العارضة الأميركيّة جوردان دان البالغة من العمر 29 عاماً، ارتدت ثوباً أبيض تزيّن بطبعة المربعات ونسقته مع حذاء رياضي باللون نفسه فيما اعتمدت تسريحة الجدايل الطويلة.

• العارضة البلجيكيّة روز بيرترام البالغة من العمر 25 عاماً، والتي اختارت إطلالة أنيقة تألفت من سروال وقميص من الجلد نسقتهما مع سترة قصيرة من الفرو الأسود.

• العارضة الأميركية المحجبة حليمة كانت من بين الحضور. وقد ارتدت للمناسبة معطفاً رمادياً فوق سروال من الدنيم و"توب" باللون الأسود. وقد نسقت أزياءها مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

• المؤثرة الأميركية أوليفيا كولبو اختارت ارتداء ثوب طويل من الدانتيل باللون الأبيض. وقد نسّقته مع قبعة بنيّة بالإضافة إلى حقيبة وحزام باللون البيج.

• العارضة السويديّة إلسا هوسك ظهرت للمناسبة بإطلالة باللون الأبيض، ارتدت فوقها سترة من الجوخ الرمادي تزيّنت بالشراريب.

• المؤثّرة اللبنانية كارن وازن كانت من بين المدعوات إلى هذا الحفل. وقد ظهرت في هذه المناسبة بقميص واسع تزيّن بالمربعات المونوكروميّة وغطّت رأسها بقبعة سوداء.

• المؤثرة اللبنانية نتالي فنج شاركت بهذا الحدث، واعتمدت للمناسبة سترة بيضاء نسّقتها مع سروال واسع من الدنيم.