كنوز الشتاء تعتني بالبشرة والشعر على طريقتها

تزخر المنتوجات الموسميّة عادةً بفوائد جمّة للبشرة والشعر. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الخلطات التجميليّة التي تستعين بكنوز الشتاء للعناية بالنضارة والجمال.

- قناع اليقطين لترطيب الشعر:

لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان شاي من برش اليقطين، مقدار نصف فنجان شاي من الزبادي الكامل الدسم، وملعقتين كبيرتين من العسل. يأخذ هذا القناع شكل عجينة رخوة نسبياً يسهل تطبيقها على الشعر من الجذور إلى الأطراف. غطّي شعركِ بعد تطبيقه بقبعة حمّام بلاستيكيّة واتركي القناع يرتاح عليه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر ثمّ غسله بشامبو يناسب طبيعته، وستلاحظين أن شعركِ اكتسب الليونة واللمعان المنشودين.

- قناع الإجاص لتغذية البشرات الجافة:

لتحضيره ضعي في الخلاط الكهربائي نصف حبة إجاص ناضجة، مقدار ملعقتين كبيرتين من الزبادي الكامل الدسم، ومدار ملعقة صغيرة من طحين الذرة. يُطبّق هذا القناع على بشرة الوجه لمدة عشرين دقيقة قبل شطفه مما يؤمّن لها التغذية والنعومة.

- مقشّر التفاح لبشرة جسم ناعمة:

لتحضيره ضعي في الخلاط الكهربائي تفاحة، مقدار فنجان شاي من الشوفان، ملعقة كبيرة من العسل. ورشّة من مسحوق القرفة. بعد رفعه من الخلاّط أضيفي إليه ملعقة كبيرة من السكر واخلطيه قليلاً بالملعقة قبل تطبيقه على بشرة الجسم بحركات تدليك والتركيز على المناطق الأكثر جفافاً "القدمين، الركبتين، الكوعين). اتركي هذا القناع يرتاح على بشرتكِ لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر.

- مرطّب البطاطا لليدين:

لتحضيره اسلقي حبة من البطاطا واهرسيها ثمّ أضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. اتركي المزيج يبرد وطبّقيه بعد ذلك بشكل عجينة على اليدين لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر ثمّ البارد.

- قناع الكلمنتين المضاد للبقع:

اهرسي حبتين من الكلمنتين في الخلاط الكهربائي وصفّي المزيج للإحتفاظ فقط بالعصير. أضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من الطحين وملعقة صغيرة من الزبادي. طبّقي المزيج كقناع على الوجه واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر. تتميّز فاكهة الكلمنتين بغناها بالفيتامين C وحمض الفوليك الذين يعملان على توحيد البشرة ويؤمّنان لها حاجتها من العناصر المعدنيّة الغذائيّة وخاصة البوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنيزيوم.

- لوشن الشمندر المنشّط:

ضعي في الخلاّط الكهربائي نصف حبة من الشمندر، قطعة صغيرة من الزنجبيل يبلغ قياسها حوالي 5 سنتيمترات. صفّي الخليط بعد هرسه واستعملي الخليط الذي تحصلين عليه كلوشن منشّط للبشرة يحييها ويعيد إليها إشراقها مما يساعد على تقليص مسامها.



- عجينة الكرّات المضادة لحب الشباب:

ضعي في الخلاط الكهربائي حبّة من الكرّات، مقدار فنجان شاي من الماء، مقدار ملعقة كبيرة من العسل، ومقدار ملعقة كبيرة من بودرة الطين طبّقي الخليط على مناطق حب الشباب واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطف البشرة. على أن يُعاد تطبيق هذا العلاج بعد يومين.

- قناع الجزر المنقّي:

لتحضيره يكفي خلط حبة مبشورة من الجزر وعصير حبة من الليمون. طبّقي الخليط الذي تحصلين عليه على وجهكِ لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً للاستفادة من مفعوله الذي يعيد التوازن للبشرة ويساعد في تنقية المسام.

- قناع الموز لتعزيز لمعان الشعر:

لتحضيره ضعي في الخلاط الكهربائي: حبة موز، مقدار ملعقتين من زيت الزيتون، وبياض حبة من البيض. طبقي العجينة الرخوة التي تحصلين عليها على شعركِ المغسول والرطب واتركيه يرتاح لمدة ربع ساعة قبل شطف الشعر جيداً بالماء الفاتر وغسل الشعر بالشامبو من جديد.

- قناع الكيوي لشدّ البشرة:

لتحضيره ضعي في الخلاط الكهربائي حبة من الكيوي، نصف حبة من الأفوكادو، وملعقة صغيرة من العسل. طبّقي الخليط على بشرة الوجه واتركيه يرتاح لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

يمكنكِ تحويل هذا الخليط إلى مستحضر عناية ببشرة الجسم عبر استبدال الأفوكادو بمقدار فنجان شاي من حليب جوز الهند واستعمال حبتين من الكيوي. يُطبّق هذا الخليط أثناء الاستحمام على بشرة نظيفة ورطبة ويترك لمدة 5 قائق قبل شطفه جيداً.