بريق الذهب والفضة يُغلّف إطلالات نجمات 2019

تُشكّل التدرجات المعدنيّة المشرقة الخيار المفضّل بالنسبة للنجمات كونها تضفي تألّقاً على الإطلالات، فإذا كنتِ من هواة الأزياء التي يكسوها بريق الذهب والفضة تابعي فيما يلي كيف اعتمدتها النجمات مؤخراً واستوحي من إطلالاتهنّ أفكاراًَ لأناقتكِ في احتفالات نهاية العام.

- خلال حفلها الأول في المملكة العربية السعودية بدت النجمة ميريام فارس متألّقة لدى مشاركتها بفعاليات موسم الرياض. وقد ارتدت للمناسبة "جامبسوت" برّاق من La Bourgeoisie غلب عليه اللون الفضي وتزيّن بلمسات ذهبيّة.

- خلال إحدى إطلالاتها التي ظهرت بها في مسلسل "الديفا"، اختارت النجمة سيرين عبد النور ثوباً مبتكراً ومرحاً من مجموعة Rami Kadi لربيع وصيف 2019. تزيّن هذا الثوب في قسمه العلويّ بالحبيبات البرّاقة فيما تغطّت تنورته بالشراريب الملوّنة اللامعة. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.

- في الحلقة النهائية من برنامج "ذا فويس" الذي عُرض على قنوات mbc بدت النجمة المغربيّة سميرة سعيد متألقة بثوب ذهبيّ غطّاه البريق وتميّز بفتحات عند الكتفين والساق. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم نيكولا جبران.

- أحيت النجمة نوال الزغبي مؤخراً حفلاً غنائياً في "الغلوبال فيلاج" في دبي. وقد ظهرت بهذه المناسبة بثوب فضيّ ترافق مع "كاب" مطرّز من تصميم دار نور شويحنة للأزياء.

- أحيت النجمة السوريّة أصالة نصري حفلاً في الكويت ارتدت خلاله ثوباً من المخمل الفضي تميّز بتصميمه المميّز وخامته الفاخرة. حملت إطلالتها توقيع دار Nicolas Jebran. وقد نسقتها مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.

- شاركت النجمة التونسيّة هند صبري بتصوير خاص في القاهرة، ظهرت خلاله وهي ترتدي ثوباً بكتف واحدة تميّز بلونه الذهبي وحمل توقيع Kajak Studio.

- خلال حفل أحيته في دار الأوبرا الملكيّة في مسقط، تألّقت الفنانة نجوى كرم بثوب غطاه البريق الفضي وتزيّن بالشراريب. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Rami Kadi.

- أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة مؤخراً حفلاً فنياً في مكسيكو. وقد تألقت للمناسبة بإطلالة عصريّة تألفت من ثوب فضي حمل توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

- خلال تصوير خضعت له مؤخراً، ظهرت النجمة لطيفة التونسيّة ببدلة ذهبيّة من البروكارد تزيّنت بالأحجار الملوّنة. وقد بدت إطلالتها فاخرة ومبتكرة على السواء.

- خلال مشاركتها بحفل توزيع جوائز التلفزيون المصري، تألقت النجمة درّة زرّوق بثوب فضي حمل توقيع المصمم الأردني ليث معلوف تزيّن بعقدتين كبيرتين عند الكتفين.