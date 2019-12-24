لهذه الأسباب ميغان ماركل "المؤثرة الأبرز عالميا" بـ2019

كان العام 2019 حافلاً بالمناسبات والتطورات بالنسبة لدوقة ساسيكس ميغان ماركل، التي استطاعت أن تثبت نفسها كأيقونة موضة على الصعيد العالمي. ففي القسم الأول من هذا العام نجحت ميغان في اختيار إطلالات أنيقة جداً وعصريّة خلال فترة حملها، أما بعد ولادة طفلها آرشي في شهر مايو/أيار الماضي قامت مع زوجها الأمير هاري برحلتين رسميّتين إلى المغرب وجنوب إفريقيا حيث ظهرت ببعض الإطلالات الكاجوال دون أن تتخلّى عن أسلوبها الشخصي المصقول بذوق رفيع.

- أناقة مستدامة:

ظهر اهتمام ميغان بالأناقة المستدامة خلال هذا العام، حيث اعتمدت العديد من الإطلالات التي تم تصنيعها بطريقة تحترم البيئة. كما كرّرت ارتداء بعض الإطلالات أكثر من مرة في إطار سياسة عدم هدر الجهد والمال بالإضافة إلى التخفيف من التلوّث كون صناعة الأزياء هي ثاني صناعة ملوّثة في العالم. وفي هذا المجال رأيناها ترتدي معطف "فينتاج" من Courreges يعود إلى ستينيّات القرن الماضي، وذلك خلال زيارة قامت بها إلى نيويورك للاحتفال مع صديقاتها باقتراب موعد قدوم طفلها.

وقد ظهرت بعدة تصاميم من دار Stella McCartney المعروفة باحترامها للبيئة ودعمها للأناقة المستدامة منذ العام 2001. كما رأيناها تظهر خلال رحلتها الإفريقيّة بثوب مطبّع من علامة Mayamiko التي تستعمل أنسجة عضويّة وتعتمد في تصنيع منتوجاتها على الطاقة الشمسية وبدون أن تلوّث البيئة بفضلات النفايات.

أزياء في متناول الجميع وإطلالات لاتنسى:

أثبتت ميغان ماركل خلال العديد من الإطلالات التي ظهرت بها خلال هذا العام أنها ليست بحاجة دائماً إلى الكثير من المال لتبدو أنيقة. وقد رأيناها تظهر بإطلالات عصريّة في متناول الجميع دون أن تتخلّى عن أناقتها، منها ثوب باللون البيج من Banana Republic لا يتعدى سعره 139$ وثوب حمل من H&M يبلغ سعره 35$.

حرصت ميغان على أن تختار إطلالاتها بعناية للمناسبات المهمة التي لبّتها هذا العام، نتذكر منها ثوب Dior الأبيض الذي ارتدته خلال حفل تعميد ابنها آرشي، ثوب Valentino الأحمر الذي ارتدته خلال زيارة إلى المغرب، وثوب Dior العاجي الذي يشبه العباية من حيث التصميم وظهرت به في حفل السفارة البريطانية في المغرب، معطف Erdem الأخضر المطرّز، وثوب Carolina Herrera الأزرق، والذي ارتدته للقاء ملك المغرب...إطلالات جعلت ميغان ماركل أبرز المؤثّرات العالميّات حسب تصنيف منصّة Lyst المتخصصة في الأزياء مما رفع نسب البحث عن إطلالات دوقة ساسيكس على الشبكة العنكبوتية خلال العام 2019 بنسبة 216بالمئة.