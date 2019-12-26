كيف تعرفين أن بشرتكِ بحاجة إلى كريم حماية من الشيخوخة؟

تخضع البشرة بدءاً من سنّ الثلاثين إلى تبدّلات ناتجة عن آليّة الشيخوخة الطبيعيّة التي تطالها. وهي تصبح بحاجة إلى متطلّبات محدّدة وإلى التعويض عن النقص الذي تعاني منه للحفاظ على شبابها. تعرّفوا على أبرز حاجاتها لتساعدوها في هذا المجال.



- ما هو تعريف المستحضرات المضادة للشيخوخة؟

عندما تبدأ البشرة بفقدان متانتها وليونتها تتباطأ آليّة تجدد خلاياها ويضعف إنتاجها للكولاجين، كما يزداد جفافها. قد يحدث ذلك في الثلاثين أما في الأربعين فيمكن للبقع البنية أن تبدأ بالظهور على سطحها. ولكن الحفاظ على بشرة مشرقة ليس مستحيلاً في هذه المرحلة، وهو يعتمد بشكل أساسي على تبنّي أسلوب حياة صحّي، نظام غذائي متوازن، والحصول على كفاية الجسم من ساعات النوم. هذا بالإضافة إلى حماية البشرة من التعرّض المباشر للشمس والمواظبة على استعمال مستحضرات حماية من الشيخوخة تعيد للجلد نعومته وليونته كما تساعد في تأخير ظهور التجاعيد خاصةً إذا كانت تحتوي على مكوّنات فعّالة مثل الحمض الهيالوريني.

- هل من وقت مثالي للبدء باستعمالها؟

من الصعب أن نتحدّث عن مساواة بين النساء عندما نتناول موضوع سرعة شيخوخة البشرة، فعلامات الزمن تظهر على بعض أنواع البشرات بسرعة أكبر من سواها ويلعب العامل الوراثي دوراً أساسياً في تسريع أو تأخير هذه الشيخوخة كما يساعد اختيار المستحضرات المناسبة في تأمين وقاية للبشرة من ظهور علامات الشيخوخة.

ينصح خبراء العناية بالبشرة باستعمال المستحضرات المضادة للشيخوخة بدءاً من عمر الـ30، وحتى في سن الـ25 في حالة البشرة الرقيقة والتي تفتقد إلى المتانة. كما يمكن تأخير هذه الخطوة إلى عمر الـ35 في حالة البشرة المتينة والتي لا تعاني من أي مشاكل ظاهرة. ولكن الأهم في هذا المجال يبقى اختيار مستحضرات تلبّي متطلّبات كل نوع من أنواع البشرة، خاصةً أن الجلد في عمر الـ25 لا يحتاج إلى المكوّنات نفسها التي يحتاج إليها في عمر الـ50.

- كيف يتم اختيارها؟

لاختيار المستحضر المناسب في هذا المجال يجب دراسة حالة كل بشرة بشكل دقيق وتحديد ما تعاني منه من شوائب، بثور، تهيّج، أو أي مشاكل أخرى. إذ يجب البدء بعلاج هذه المشاكل قبل استعمال المستحضرات المضادة للشيخوخة. كما يمكن الاستعانة بالمستحضرات المضادة للأكسدة المصمّمة خصيصاً لحماية البشرات الشابة من ظهور التجاعيد الأولى.

تخضع البشرة بعد سن الثلاثين إلى مجموعة من التبدلات. وهي تصبح بحاجة للحفاظ على إشراقها لاستعمال مصل مضاد للشيخوخة يحافظ على اكتنازها، على أن يتم استعماله 3 أو 4 مرات أسبوعياً فقط. أما بعد الأربعين فيمكن استعمال هذا المصل بشكل يومي واختيار مستحضرات تكون غنيّة بعناصر فعّالة مثل الحمض الهيالوريني، البيبتيدات، البوليفينولات، ومضادات الأكسدة.



- ما هي أفضل طريقة لتطبيقها؟

تساعد المستحضرات المضادة للشيخوخة في تأخير شيخوخة البشرة وتنشيط عمليّة إنتاج الكولاجين والإلستين في الوقت نفسه. كما أنها تحارب ظهور التجاعيد والبقع. ولكن للحصول على كامل فعاليتها يجب التقيّد ببعض النصائح من تطبيق مستحضر محيط العينين بواسطة الإصبع من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الزاوية الخارجيّة، أما تطبيق الكريم المضاد للتجاعيد على الوجه فيتمّ دائماً من وسط الوجه باتجاه الخارج وبحركات تربيت لتنشيط الأنسجة ومن دون أن ننسى منطقة العنق ومنطقة أعلى الصدر.