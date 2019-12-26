نجمات بوليوود سرقن الأضواء في مهرجانات 2019

تعرف نجمات بوليوود كيف يتألّقن على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات العالميّة. وذلك من خلال اختيار إطلالات لافتة تجمع بين الأناقة واللمسات المبتكرة، في خلطة يتقن أسرارها كما تؤكّده أجمل الإطلالات التي ظهرن بها خلال العام 2019.

- يمكن اعتبار النجمة الهنديّة آيشواريا راي التي تحمل لقب ملكة جمال العالم للعام 1994، بأنها إحدى أكثر نجمات بوليوود أناقة. وقد ظهرت خلال العام 2019 بإطلالات فاخرة على البساط الأحمر للمهرجانات العالميّة كان أبرزها بثوب أبيض تزيّن بالريش وحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي، وذلك خلال مهرجان كان السينمائي. وهي تألقت بثوب ذهبي ذات طابع مستقبلي تزيّن بذيل متعدد الأطوال وحمل توقيع المصمم اللبناني جان لوي صاباجي، كما لفتت الأنظار بثوب مطبّع بالأزهار لدى مشاركتها في فعاليات أسبوع باريس للموضة وتحديداً بعرض Giambattista Valli.

- ديبيكا بادكون ليست فقط إحدى أجمل النجمات الهنديّات، ولكنها إحدى أكثرهنّ أناقة أيضاً، كما أنها من بين النجمات الأغلى أجراً في بوليوود. وقد رصدناها هذا العام بإطلالات لافتة كان أبرزها الثوب الأخضر المزيّن بالكشاكش الذي ظهرت به في مهرجان كان السينمائي وحمل توقيع دار Giambattista Valli، كما ظهرت بثوب زهريّ عاري الكتفين تميّز بتصميمه المبتكر وحمل توقيع دار Zac Posen.

- تعتبر بريانكا شوبرا إحدى النجمات الهنديّات الأكثر شهرةً، هي الحاصلة على لقب ملكة جمال العالم للعام 2000 بالإضافة إلى عدة جوائز فنيّة عالميّة. وقد ظهرت هذا العام بعدة مناسبات فنيّة وتألّقت بإطلالات فاخرة كان أبرزها الثوب المونوكرومي الذي زيّنته الكشاكش وحمل توقيع دار Marchesa وارتدته خلال مهرجان تورنتو السينمائي. كما تألقت ببدلة بيضاء حملت توقيع المصممة البريطانيّة فيكتوريا بيكهام وظهرت بها في حفل BeautyConالشهير، أما إطلالتها التي لا تُنسى فكانت خلال حفل Met Gala وحملت توقيع دار Christian Dior.

- تتمتع النجمة الهنديّة سونام كابور بشهرة محليّة وعالميّة خوّلتها أن تكون إحدى أبرز نجمات بوليوود. وقد شاركت خلال العام 2019 بالعديد من المهرجانات وتألّقت بإطلالات من أبرزها البدلة الليلكيّة التي حملت توقيع دار Calvin Klein الأميركيّة، الثوب المصنوع من البروكار الذهبي والذي حمل توقيع المصمم الهندي Rajesh Pratap Singh، بالإضافة إلى إطلالة باللون الأسود من دار Shehla Khan ترافقت مع أكسسوار للرأس من توقيع مصمم القبعات البريطاني الشهير فيليب ترايسي.