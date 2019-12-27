على طريقة كيت ميدلتون.. تألقي بالثوب الأسود

إذا كنتِ تترددين في اعتماد الثوب الأسود لإطلالتكِ في احتفالات نهاية العام نظراً لطابعه الكلاسيكي، فاعلمي أن الثوب الأسود الذي ارتدته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون مؤخراً اعتُبر أجمل إطلالة لها في العام 2019. تعرّفي فيما يلي على المرات العديدة التي بدت فيها كيت في منتهى الأناقة بثوب أسود خلال السنوات العشرة الماضية، واستوحي منها لأناقتكِ في ليلة رأس السنة.

- يُعتبر الثوب الأسود الطويل الذي ظهرت به كيت ميدلتون خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجمل إطلالاتها للعام 2019. يحمل هذا الثوب توقيع دار Alexander McQueen ومصممتها سارة بورتن التي سبق أن صممت ثوب زفاف كايت. تمّ تنفيذ هذا الثوب بخامة الدانتيل وتبطينه باللون البيج لإبراز جماليّة تخريمه كما تزيّن بلمسات من المخمل عند الياقة والخصر.

- من أشهر الإطلالات التي تلوّنت بالأسود والتي سبق أن اعتمدتها كيت ميدلتون نذكر الثوب الأسود العاري الكتفين والمزيّن بطبعة الأزهار البيضاء الذي يحمل توقيع دار Alexander McQueen أيضاً. وكانت كيت ارتدته على البساط الأحمر لحفل توزيع جوائز "البافتا" بنسختها الـ70 خلال العام 2017 ثمّ عادت لتجري تعديلات على تصميمه وتظهر به في مناسبة أخرى خلال العام 2019.

- تعرف كيت جيداً كيف تجد الفستان الأسود الذي يليق بكل مناسبة، وأبرز دليل على ذلك الفستان الأسود الضيّق المصنوع من الدانتيل، والذي ارتدته في حفل إحدى السفارات البريطانية خلال العام 2017. وهو يحمل أيضاً توقيع دار Alexander McQueen.

- إحدى أجمل الإطلالات التي اعتمدتها كيت باللون الأسود اتخذت شكل ثوب تميّز بتنورته الواسعة وبحزام زيّن الخصر. وهو حمل توقيع Preen وارتدته في العام 2016.

- ظهرت كيت في عدة مناسبات بثوب من الدانتيل الأسود حمل توقيع دار Diane Von Furstenberg، ارتدته أولاً في العام 2014 ثم عاودت ارتداءه في العام 2017.

- الثوب الأسود ليس دائماً كلاسيكياً، وهذا ما يؤكده خيار كايت لثوب من Temperley London ارتدته في العام 2014.

- عندما يتزيّن الثوب الأسود بتطريز يشبه المجوهرات، يكون خيار كايت لثوبها الأسود عصرياً بامتياز. يحمل هذا الثوب توقيع Jenny Packham، وقد ارتدته في العام 2014.

- يُشكّل اختيار الخامة المناسبة عنصراً أساسياً في إضفاء لمسة من التميّز على الثوب الأسود. هذا ما يؤكده ثوب كايت المصنوع من الغيبور الأسود الذي ظهرت به خلال العام 2013 ويحمل توقيع دار Temperley London.

- يمكن للثوب الأسود أن يبقى على الموضة لفترة طويلة عند اختياره بتصميم عصريّ. وهذا ما تؤكده إطلالة كايت بثوب من المخمل الأسود ظهرت به في العام 2011 ويحمل توقيع دار Alexander McQueen.