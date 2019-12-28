9 محطات أنيقة تركت بصماتها على العام 2019

في ختام هذا العام، نستعيد أبرز المحطّات التي طبعت عالم الموضة بطابعها وتركت بصماتها على مناسباته. استعيدوا معنا فيما يلي 9 أحداث كانت الأبرز في روزنامة 2019 قبل تساقط آخر أوراقها.

1- رحيل لاغرفيلد في 19 فبراير

شكّل رحيل الأسطورة كارل لاغرفيلد زلزالاً ضرب عالم الموضة في الشهر الثاني من 2019. وقد توافدت الشخصيّات من مختلف أنحاء العالم في تحية وداع وتقدير لموهبته التي أعادت إحياء دار Chanel وحوّلتها إلى إحدى أهم دور الأزياء العالميّة. أما اليوم فقد تسلّمت فيرجيني فيارد الشعلة من لاغرفيلد لتصبح المديرة الإبداعية الجديدة في الدار وتحافظ على الإبداع الاستثنائي الذي عُرف به هذا المصمم خلال مسيرته الطويلة في عالم الموضة.

2- الإطلالة المبتكرة للايدي غاغا في 6 مايو:

يُشكّل حفل Met Gala إحدى أبرز المناسبات التي يعرفها عالم الموضة، حيث يُقام كل عام في متحف ميتروبوليتان في نيويورك ويجمع أبرز النجمات العالميّات اللواتي يتسابقن على تقديم إطلالات مبتكرة. ومن أبرز الإطلالات التي رصدناها خلال العام 2019 كانت إطلالة لايدي غاغا التي حملت توقيع دار Brandon Maxwell وجسّدت لعبة روسيّة ارتدت 3أثواب فوق بعضها البعض.

3- ريهانا تُطلق خطّ أزيائها الخاص في 10 مايو

استطاعت النجمة البربادوسيّة ريهانا أن تحقّق نجاحاً كبيراً من خلال إطلاقها خطاً من الأزياء الفاخرة تحت راية مجموعة LVMH التي تضمّ أشهر علامات الأزياء العالميّة. وتكون ريهانا بذلك أول امرأة تُطلق علامتها الخاصة بالتعاون مع هذه المجموعة الفرنسيّة الكبيرة، ويبدو أنها تهتم في الوقت الحالي بكونها سيدة أعمال ناجحة أكثر من اهتمامها حالياً بمسيرتها في مجال الغناء والاستعراض.

4- دار ديور تتحوّل إلى قطعة أزياء في الأول من يوليو

قدّمت دار Dior مجموعة من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2019-2020 ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية. وكان من بينها تصميم غريب جداً جسّد المبنى التاريخي للدار في شارع مونتاني الباريسيّ.

5- وضع دار صونيا ريكيال تحت الحراسة القضائيّة في 25 يوليو

بعد معاناتها من مشاكل ماليّة كبيرة، تمّ الإعلان في صيف 2019 عن إفلاس دار Sonia Rykiel الفرنسيّة العريقة، ووضعها تحت الحراسة القضائيّة مع إقفال متاجرها السبعة وتسريح موظفيها الذي يبلغ عددهم حوالى 135 شخصاً. كل ذلك بانتظار بيع أسهم العلامة وإمكانية انطلاقها من جديد في العام 2020.

6- اجتماع 150علامة لتوقيع معاهدة بيئيّة في 23 أغسطس

على هامش قمة الدول السبع التي أقيمت في بياريتز الفرنسيّة، وقعت 32 مؤسسة عالميّة، تعمل في مجال النسيج والأزياء وتضمّ 147 علامة، على معاهدة لاحترام البيئة في مجالات: التبدلات المناخيّة، التنوّع البيولوجي، وحماية المحيطات مما يشكّل خطوة مهمة في مجال التخفيف من نسب التلوث الذي تلحقه صناعة الموضة بالبيئة.

7- رحيل مصور الموضة الشهير بيتر ليندبرغ في 3سبتمبر

يُطلق عليه لقب "الملك" في عالم الموضة. إنه المصور العالمي بيتر ليندبرغ الذي رحل عن عمر 74 عاماً، هو الذي عُرف بأسلوبه المونوكرومي في التصوير وقدّم أجمل الصور لأشهر عارضات الأزياء العالميّات.

8- ماري تتسلل إلى عرض شانيل في الأول من أكتوبر

صورها انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة فائقة. إنها المؤثّرة الفرنسيّة المعروفة باسم "ماري تتسلل" والتي صعدت إلى ممشى Chanel وراحت تسير بطريقة كاريكاتيريّة خلال عرض الدار وهي ترتدي تايور من التويد مستوحى مما تقدمه علامة Chanel عادةً. فما كان من العارضة جيجي حديد إلا أن اعترضت طريقها ورافقتها إلى الخارج تحت أنظار الحضور الذي رأى في تصرّفها قلة احترام لهذه الدار الفرنسيّة العريقة.

9- اللاجئة أدوت أكيش تحصل على لقب "عارضة العام" في 2 ديسمبر

يُشكّل حفل جوائز الموضة البريطانيّة أحد أبرز المناسبات العالميّة في مجال الموضة. وقد شهد هذا العام حدثاً مميزاً تميّز بحصول العارضة السودانية أدوت أكيش على لقب أفضل عارضة أزياء في العام 2019. وقد تحوّلت هذه الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً فقط من لاجئة إلى أبرز عارضة عالميّة لهذا العام.