10 اتجاهات هي الأكثر رواجاً في موضة 2020

قطار الأناقة لا يتوقّف بانتهاء عام أو عقد، بل يحافظ على انطلاقته مهما تبدّلت الأيام والظروف. وهو يواكب تعاقب الفصول بأسابيع موضة، مدرجة في رزنامة أشهر العواصم العالميّة، تطلق صيحات جديدة حيناً وتعيد إحياء صيحات ماضية حيناً آخر. تعرّفوا فيما يلي على أبرز اتجاهات العام 2020 في مجال الموضة ولاتتأخروا في إدراجها ضمن إطلالاتكن اليوميّة كي لا يفوتكنّ قطار الموضة.

1- البدلة الرجاليّة:

لم تعد البدلة زيّا يقتصر ارتداؤه على الرجال بعد أن تبنّتها النساء في حياتهنّ اليوميّة وفي مناسباتهنّ. وقد أضفن عليها لمسات تزيّنها الأنوثة حيناً والترف حيناً آخر. وقد رأينا البدلات الأحاديّة اللون والمطبّعة في مجموعات ربيع وصيف 2020 التي قدّمتها دور أزياء عالميّة مثل Max Mara، وCeline وDolce&Gabbana.

2- الإطلالات الجلديّة:

من الاتجاهات الجديدة هذا العام اعتماد الجلد لكامل الإطلالة بعد أن كنّا نراه على شكل سروال، أو تنورة، أو سترة يتمّ تنسيقها مع قطع أخرى. وقد رصدنا هذه الموضة في مجموعات Hermes، Givenchy، وCoach.

3- الأكتاف الكبيرة:

ما زالت الأكتاف الكبيرة على الموضة في 2020. وقد استعان بها العديد من المصممين لإضفاء حجم إضافيّ على الإطلالات. رصدنا هذه الموضة بشكل بارز في مجموعات Balenciaga، Christopher Kane، وIsabel Marant.

4- أحلام برتقاليّة:

يتميّز البرتقالي بكونه لوناً حيوياً يضفي لمسة من الانتعاش والمرح على الإطلالة، كما أن يتناسب بامتياز مع البشرات السمراء والداكنة. وقد رصدناه بشكل لافت في مجموعات Oscar de La Renta، Versace، وPrada.

5- الكشاكش والريش:

انتقل نمط الكشاكش والريش من موضة 2019 إلى 2020، ولكنه يكتسي في الموسم الجديد بطابع هندسي. وقد شهدنا تقديم الكشاكش بشكل جديد ولافت في مجموعات Valentino، وSimone Rocha كما رصدناها في مجموعة Miu Miu بأسلوب الستينيّات الذي تمّ تجديده ليواكب أزيائنا العصريّة.

6- الكروشيه:

قد تكون عودة الكروشيه مرتبطة بالميل إلى الخامات الطبيعيّة وغير المصنّعة، وبدعم مقاومة التلوث في مجال الموضة. وقد تمّ تقديم هذه الموضة بأسلوب عصريّ يتماشى مع بداية هذا العقد الجديد الذي يستهله العام 2020. وقد رصدنا إطلالات تزيّنت بالكروشيه في مجموعات Dior، kate Spade، وMarni.

7- السراويل الواسعة:

هل تشكّل العودة إلى السراويل الواسعة نهاية لعصر السراويل الضيّقة جداً التي تربّعت على عرش الموضة لسنوات طويلة؟ قد يكون الأمر كذلك مواكبةً للتوجه الذي يدعو إلى اعتماد أزياء مريحة وأنيقة على السواء. وقد رصدنا هذه السراويل بشكل لافت في مجموعات Emilia Wickstead، Salvatore Ferragamo، وVivienne Westwood.

8- ألوان الباستيل:

يُشكّل اختيار الألوان الباستيليّة الهادئة لكامل الإطلالة أحد أبرز اتجاهات العام 2020. جرّبوا الزهري الهادئ، الأصفر الفاتح جداً، والأزرق الفاهي التي رصدناها في مجموعات Chloe، Kenzo، وPaul Smith. فهذه الألوان تضفي لمسة أنثويّة ناعمة على الإطلالات في المناسبات النهاريّة والمسائيّة على السواء.

9- الحقائب الكبيرة:

بعد موضة الحقائب الصغيرة جداً التي يبلغ حجمها حجم قلم أحمر شفاه، والتي رصدناها بكثافة في العام الماضي نشهد هذا العام عودة إلى الحقائب الكبيرة جداً التي تتمتع بطابع عمليّ يجذب العديد من النساء. وقد رصدناها في مجموعات Stella McCartney، Bottega Veneta، وOff-White.

10- الطبعات القديمة:

يُطلق عليها أيضاً اسم "الطبعات الفينتاج" كونها تعود إلينا من ستينيّات القرن الماضي. وهي تتميّز بأشكالها وخلطاتها اللونيّة ذات الطابع الريترو والمستوحاة من الأنسجة التي كانت تزيّن الأثاث في الماضي. وقد رصدناها في مجموعات Louis Vuitton، Fendi، وMarc Jacobs.