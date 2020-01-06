هكذا بدت أناقة النجمات في حفل Golden Globes

بدأ موسم المهرجانات العالمية مساء أمس الأحد مع حفل توزيع جوائز غولدن غلوبز 2020 على نجوم ونجمات الشاشتين الكبيرة والصغيرة. أقيم هذا الحفل في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وقد تزيّن بساطه الأحمر بنجمات تألّقن بإطلالات لافتة بأناقتها وتميّزها، أثنى عليها نقّاد الموضة وشكّلت حديث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرّفوا عليها فيما يلي.

- تألقت النجمة سكارليت جوهانسون بثوب أحمر تزيّن بعقدة كبيرة من الخلف انسدل منها ذيل طويل. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Vera Wang، ونسّقتها مع مجوهرات من Bulgari تزيّنت بحوالي 120 قيراطاً من الماس.

- بدت إطلالة النجمة جينيفر لوبيز غير متوقّعة، فقد أثنى البعض على أناقتها فيما اعتبرها البعض الآخر غير موفّقة وتم تشبيه ثوبها بهدايا العيد. اختارت جينيفر للمناسبة ثوباً أبيض عاري الكتفين من Valentino تزيّن بعقدتين كبيرتين باللونين الأخضر والذهبي. وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Harry Winston تزيّنت بأكثر من 145 قيراطاً من الماس.

- تهوى النجمة جينيفر أنيستون الإطلالات التي تتلوّن بالأسود على البساط الأحمر. وقد اختارت هذه المرة ثوباً عاري الكتفين من Dior Couture ونسّقته مع عقد ماسي فاخر من Cartier تمّ تصميمه في خمسينيّات القرن الماضي وهو مستوحى من العقد الذي أهداه أمير موناكو رينيه إلى زوجته غرايس كيلي بمناسبة زفافه منها.

- اعتمدت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان ثوباً أحمر عاري الكتفين من Atelier Versace نسّقته مع حذاء مبتكر من Giuseppe Zanotti.

- تألقت النجمة البريطانيّة هيللين ميرين، البالغة من العمر 74 عاماً، بإحدى الإطلالات الأكثر أناقة في هذا الحفل. وقد اختارت ثوباً باللون الأحمر الداكن من Dior Couture، نسقته مع مجوهرات ماسية من دار Harry Winston قُدرت قيمتها بحوالي 4 ملايين دولار.

- بحثت النجمة كايت بلانشيت عن التميّز من خلال إطلالة لافتة اعتمدتها. وهي تألّقت بثوب باستيلي مكسّر تزين بالأحجار عند منطقة الصدر. وحمل توقيع دار Mary Katrantzou.

- بدت المغنية تايلور سويفت متألقة بثوب حريري باللون الكحلي تزيّن بالأزهار الصفراء وترافق مع ذيل طويل. وقد حملت إطلالتها توقيع Etro Couture.

- تألقت النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا بثوب عاري الكتفين تميّز بلونه الزهري المنعش. حملت إطلالتها توقيع Christina Ottaviano، وقد نسقتها مع مجموعة مجوهرات ماسيّة من Bulgari تضمّنت خاتما تزيّن بأحجار ورديّة، وأقراطا ماسيّة، وعقدو مرصّعو بأكثر من 56 قيراطاً من الماس قُدر ثمنه بأكثر من مليون دولار.

- اختارت النجمة رينيه زيلويغر ثوباً أزرق عاري الكتفين أنيقاً ببساطته من Armani Prive. وقد نسّقته مع حذاء من الساتان باللون نفسه من Jimmy Choo.

- بدت آنا دي آرماس متألقة بثوب عاري الكتفين من الباييت باللون الكحلي حمل توقيعى دار Ralph&Russo.