نجوم حفل الغولدن غلوب ينافسن نجماته بأناقتهم

احتفالية توزيع الجوائز الفنيّة ليست فقط مناسبة تسمح للمصممين العالميين بإظهار إبداعهم في تقديم أزياء تتألق بها النجمات على البساط الأحمر، ولكن فرصة ذهبيّة أيضاً للخياطين ومصممي الأزياء الرجاليّة لإظهار مهارتهم في تقديم بدلات رسميّة تليق بأفخر المناسبات.

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تعرّفوا فيما يلي على أبرز إطلالات النجوم التي رصدناها في النسخة الـ77 من حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب Golden Globe2020.

كالعادة كانت إطلالة النجم بيلي بورتر هي الأغرب. وقد ارتدى للمناسبة بدلة بيضاء تزيّنت سترتها الطويلة بذيل من الريش وحملت توقيع Alex Vinash.

شكّل ظهور النجم براد بيت أحد أبرز محطّات هذا الحفل، وقد تميّز بأناقته الكلاسيكيّة في بدلة سوداء حملت توقيع Brioni.

إطلالة النجم ليوناردو دي كابريو كانت لافتة بدورها بأناقتها الكلاسيكيّة. وقد تألفت من بدلة سوداء وربطة عنق حملت توقيع دار Giorgio Armani.

بدت إطلالة النجم الأيرلندي آندرو سكوت لافتة ببدلة من Paul Smith تألفت من سترة وقميص وربطة عنق باللون الأبيض تمّ تنسيقها مع سروال وحزام عريض باللون الأسود.

اختار النجم الريطاني إلتون جون إطلالة لافتة من Gucci تألفت من بدلة سوداء تزيّنت بالتطريز، الذي ظهر أيضاً على بدلة رفيقه دايفيد فورنيش.

اختار النجم توم هانكس بدلة أنيقة جداً حملت توقيع دار Tom Ford وتألفت من سترة مخمليّة وسروال باللون الأسود تمّ تنسيقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء. وهو وصل إلى الحفل برفقة زوجته الممثلة ريتا ويلسون.

تألق النجم الأميركي جو منجانيالو ببدلة سوداء حملت توقيع دار Dolce&Gabbana تزيّنت بياقة من الساتان ولمسات من البريق على جيوب السترة.

بدا النجم بيرس بروسنان في منتهى الوسامة ببدلة سوداء نسّقها مع قميص باللون الأسود أيضاً. حملت بدلته توقيع دار Giorgio Armani وقد رافقته إلى الحفل زوجته الصحافية كيلي شاي سميث.

اختار النجم الأميركي آنسيل إلغورت إطلالة عصريّة تألفت من بدلة مخمليّة باللون الكحلي حملت توقيع دار Tom Ford وتزيّنت ببروش على شكل فراشة.

بدا النجم المصري رامي يوسف فرحاً جداً بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفوزيوني كوميدي. وقد بدا واثقاً من نفسه ومن إطلالته التي تألفت من بدلة بنيّة نسّقها مع قميص أبيض وحذاء رياضي باللون نفسه.